В Туркестанской области уже начали сажать капусту

На сегодняшний день работники ТОО «Адильбек-Е» посадили скороспелую капусту сорта «Фарао» на 20 гектарах.

— Мы занимаемся делом своих предков. Нас с юных лет приучали к труду, к земледелию. Вот мы развиваем наше хозяйство, уже 15 лет сажаем капусту. Саженцы готовим у себя во дворе, в теплице. У нас плодородная земля и климат хороший, мы уже с каждого участка получаем 2 и даже 3 урожая, — говорит аграрий Ержигит Калыкулов.