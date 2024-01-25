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    12:30, 25 Январь 2024 | GMT +6

    В Туркестанской области уже начали сажать капусту

    капуста
    Фото: акимат Келесского района

    Аграрии Келесского района Туркестанской области начали весеннюю посевную кампанию. В селах Бозсу, Кияжол, Ескикорган Актюбинского сельского округа интенсивно идет высадка скороспелой капусты, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области.

    На сегодняшний день работники ТОО «Адильбек-Е» посадили скороспелую капусту сорта «Фарао» на 20 гектарах.

    акимат Келесского района
    Фото: акимат Келесского района

    — Мы занимаемся делом своих предков. Нас с юных лет приучали к труду, к земледелию. Вот мы развиваем наше хозяйство, уже 15 лет сажаем капусту. Саженцы готовим у себя во дворе, в теплице. У нас плодородная земля и климат хороший, мы уже с каждого участка получаем 2 и даже 3 урожая, — говорит аграрий Ержигит Калыкулов.

    акимат Келесского района
    Фото: акимат Келесского района

    Отметим, в прошлом году аграрии Келесского района возделывали более 26 тысяч гектаров орошаемых земель и собрали более 543 тысяч тонн продукции.

    акимат Келесского района
    Фото: акимат Келесского района
    Теги:
    Сельское хозяйство Аграрии Туркестанская область Регионы Казахстана
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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