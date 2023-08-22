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    10:27, 22 Август 2023 | GMT +6

    В Туркестанской области утонуло 11 человек. Как такое могло произойти?

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС Сырым Шарипханов прокомментировал смерть 11 человек, которые утонули в Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Этот вопрос нужно рассматривать, мы сейчас только проводим поисковые работы, разбирательство, по какой причине это произошло. Уже следственные органы выяснят. Но пока известно, что это место не приспособлено для купания. Люди находились на отдыхе. Четыре семьи. И, к сожалению, такая ситуация сложилась», - сказал Сырым Шарипханов в кулуарах Правительства.

    Министр пообещал разобраться в ситуации.

    Журналисты также спросили главу МЧС, понесут ли наказание должностные лица.

    «Это будет по результатам проверочных мероприятий», - ответил С. Шарипханов.

    Ранее сообщалось, что в Отырарском районе на р. Сырдария, вблизи дорожного моста предварительно при купании в неустановленном для купания месте утонули 11 человек.

    Силами ДЧС извлечено из воды 6 тел (личности и возраст устанавливаются), поиски пяти людей продолжаются.


    Теги:
    МЧС Происшествия Туркестанская область Происшествия, ЧС Главная для mail.ru
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