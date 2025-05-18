В Туркестанской области сохраняется аномальная жара

На территории Туркестанской области установилась аномальная жара, характерная больше для июля. По данным «Казгидромета», самый высокий температурный показатель был зафиксирован вчера: в селе Кызылкум Отрарского района воздух прогрелся до +44 градусов, в Созаке — до +41, в Туркестане и Арыси — до +42, а в Жетысайском районе — до +40 градусов. Синоптики предупреждают, что жара сохранится и сегодня.

— Завтра ожидаются дожди, и жара немного спадёт. В целом температура понизится до +23…+28 градусов, в горных районах — до +20. Пройдут кратковременные дожди, возможны порывистый ветер и гроза. Однако уже с 19 мая температура вновь начнёт расти, — сообщили в «Казгидромете».

Синоптические изменения негативно сказываются на здоровье людей. В области участились случаи вызова скорой помощи по поводу резкого повышения давления. Так, за первые 15 дней апреля было зарегистрировано около 5000 вызовов, а за тот же период мая — уже 5499.

Медики призывают жителей следить за своим здоровьем, по возможности находиться в прохладных помещениях и пить больше воды.

Ранее мы писали, что в Кызылорде из-за жары увеличилась нагрузка на электросети.