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    20:02, 17 Май 2025 | GMT +5

    В Туркестанской области сохраняется аномальная жара

    В регионе по-прежнему стоит невыносимая жара, из-за которой участились вызовы скорой помощи по причине повышения артериального давления у жителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жара, лето
    Фото: freepik.com

    На территории Туркестанской области установилась аномальная жара, характерная больше для июля. По данным «Казгидромета», самый высокий температурный показатель был зафиксирован вчера: в селе Кызылкум Отрарского района воздух прогрелся до +44 градусов, в Созаке — до +41, в Туркестане и Арыси — до +42, а в Жетысайском районе — до +40 градусов. Синоптики предупреждают, что жара сохранится и сегодня.

    — Завтра ожидаются дожди, и жара немного спадёт. В целом температура понизится до +23…+28 градусов, в горных районах — до +20. Пройдут кратковременные дожди, возможны порывистый ветер и гроза. Однако уже с 19 мая температура вновь начнёт расти, — сообщили в «Казгидромете».

    Синоптические изменения негативно сказываются на здоровье людей. В области участились случаи вызова скорой помощи по поводу резкого повышения давления. Так, за первые 15 дней апреля было зарегистрировано около 5000 вызовов, а за тот же период мая — уже 5499.

    Медики призывают жителей следить за своим здоровьем, по возможности находиться в прохладных помещениях и пить больше воды.

    Ранее мы писали, что в Кызылорде из-за жары увеличилась нагрузка на электросети.

    Теги:
    Погода Туркестанская область Регионы Казгидромет Жара
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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