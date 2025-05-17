В Кызылорде из-за жары увеличилась нагрузка на электросети

Как сообщили в АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания», из-за аномально высоких температур нагрузка на линии электропередачи и подстанции увеличилась почти вдвое. Основной причиной называют пониженный уровень напряжения на подстанции мощностью 220 кВт, принадлежащей АО «KEGOC».

– Кроме того, в настоящее время на Кызылординской теплоэлектроцентрали ведутся ремонтные работы на генераторах, что также усугубляет ситуацию. В результате увеличилось количество жалоб от населения. Все задействованные организации принимают меры для стабилизации электроснабжения, – говорится в сообщении.

Жителям региона рекомендуют рационально использовать электроэнергию: по возможности отключать неиспользуемые электроприборы и вентиляторы, чтобы снизить нагрузку на сеть.