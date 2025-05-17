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    10:19, 17 Май 2025 | GMT +5

    В Кызылорде из-за жары увеличилась нагрузка на электросети

    Жара, установившаяся в Кызылординской области еще до начала лета, уже негативно влияет на электроснабжение, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Freepik

    Как сообщили в АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания», из-за аномально высоких температур нагрузка на линии электропередачи и подстанции увеличилась почти вдвое. Основной причиной называют пониженный уровень напряжения на подстанции мощностью 220 кВт, принадлежащей АО «KEGOC».

    – Кроме того, в настоящее время на Кызылординской теплоэлектроцентрали ведутся ремонтные работы на генераторах, что также усугубляет ситуацию. В результате увеличилось количество жалоб от населения. Все задействованные организации принимают меры для стабилизации электроснабжения, – говорится в сообщении.

    Жителям региона рекомендуют рационально использовать электроэнергию: по возможности отключать неиспользуемые электроприборы и вентиляторы, чтобы снизить нагрузку на сеть.

    Теги:
    Погода Кызылорда Электроэнергия Кызылординская область Жара
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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