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В Туркестанской области сданы в эксплуатацию 1270 километров дорог
24 Января 2020 06:35
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ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В прошлом году в Туркестанской области в эксплуатацию сдано 1 тыс. 270 км дорог. В результате доля готовых и удовлетворительных региональных и районных автомобильных дорог в регионе составляет 74,1 процента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций области.
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К 2020 году этот показатель достигнет 77,6%. Согласно плану, к 2021 году планируется увеличить долю образцовых автомобильных дорог областного и районного значения до 81,4%.
Наряду с этим, вдоль дорог областного значения в области расположено 408 мостов, в настоящее время 28 из них нуждаются в ремонте. Из 9 мостов уже разработана проектно-сметная документация, а в 2019 году 5 мостов были отремонтированы и введены в эксплуатацию.
В общей сложности ожидается, что в этом году будет отремонтировано 223 объекта, или 869,8 километров. Большая часть работ будет выполнена на дорогах в Мактааральском, Жетысайском, Келесском, Шардаринском районах.
Ключевые слова: Туркестанская область, Акимат, Дороги,
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