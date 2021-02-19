В Туркестанской области разработана Карта по предупреждению чрезвычайных ситуаций
«Ни один человек не остался без внимания. Это еще доказало единство нашего народа, страны. Эта ситуация находилась под строгим контролем Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева и Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В результате масштабных работ населенные пункты района стали еще более благоустроенными и новыми. В настоящее время ситуация в Мактааральском районе стабильна», - сказал У. Шукеев.
Напомним, 1 мая прошлого года в Мактааральском районе произошло ЧП. В результате оказались подтопленными 1 030 жилых домов, 3 школы, 5 детских садов, 4 объекта здравоохранения, 1 Дом культуры, 10 торговых объектов, автомобильные дороги, 1 мост, 5 695 га пашни и пастбищ.
В связи с чрезвычайной ситуацией Правительство РК выделило 628 млн тенге или по 100 тыс. тенге более 6 тыс. жителей пяти пострадавших населенных пунктов. Из средств фонда Алишера Усманова более 5 тыс. семей, проживавших и эвакуированных из восьми населенных пунктов, выплачено по 1 тыс. долларов США, или 2,2 млрд тенге.
Для жителей населенных пунктов Женис, Жанатурмыс, Достык в поселке Мырзакент полностью завершено строительство около 400 индивидуальных жилых домов в новом микрорайоне, ключи от которых были вручены новоселам. Более того, в населенных пунктах Фирдоуси и Оргебас полностью завершены и введены в эксплуатацию 504 жилых дома.
На сегодня в новом микрорайоне поселка Мырзакент ведется строительство школы и детского сада, врачебной амбулатории и полицейского опорного пункта. Также в селе Фирдоуси проведен текущий ремонт школы, ведется строительство врачебной амбулатории и полицейского опорного пункта, фельдшерско-акушерского пункта и полицейского опорного пункта в селе Оргебас. Новая школа и детский сад будут введены в эксплуатацию в этом году. Строительство остальных объектов полностью завершат в текущем году.
Исходя из произошедших за последние годы чрезвычайных ситуаций, первой на территории страны была разработана антикризисная карта по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Туркестанской области.
«Мы накопили большой опыт работы во время чрезвычайных ситуаций в Арыси, Мактааральском районе и природного паводка в Толебийском районе. Для предупреждения чрезвычайной ситуации сейчас создается штаб. Все отраслевые службы, входящие в состав штаба, должны работать в соответствии с правилами «золотого часа». В рамках антикризисной карты утвержден алгоритм борьбы с чрезвычайной ситуацией. Все акимы районов и городов должны внимательно ознакомиться с алгоритмом и работать в соответствии с инструкциями», - сказал глава региона.
Отметим, согласно карте, разработанной совместно с Ситуационным центром при акимате области и ДЧС области, на территории области разработаны сценарии более 200 возможных чрезвычайных ситуаций.