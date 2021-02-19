В Туркестанской области разработана Карта по предупреждению чрезвычайных ситуаций

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, на отчетной встречи с населением напомнил о чрезвычайной ситуации в Мактааральском районе, произошедшей во время пандемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«Ни один человек не остался без внимания. Это еще доказало единство нашего народа, страны. Эта ситуация находилась под строгим контролем Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева и Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В результате масштабных работ населенные пункты района стали еще более благоустроенными и новыми. В настоящее время ситуация в Мактааральском районе стабильна», - сказал У. Шукеев.

Напомним, 1 мая прошлого года в Мактааральском районе произошло ЧП. В результате оказались подтопленными 1 030 жилых домов, 3 школы, 5 детских садов, 4 объекта здравоохранения, 1 Дом культуры, 10 торговых объектов, автомобильные дороги, 1 мост, 5 695 га пашни и пастбищ.

В связи с чрезвычайной ситуацией Правительство РК выделило 628 млн тенге или по 100 тыс. тенге более 6 тыс. жителей пяти пострадавших населенных пунктов. Из средств фонда Алишера Усманова более 5 тыс. семей, проживавших и эвакуированных из восьми населенных пунктов, выплачено по 1 тыс. долларов США, или 2,2 млрд тенге.

Для жителей населенных пунктов Женис, Жанатурмыс, Достык в поселке Мырзакент полностью завершено строительство около 400 индивидуальных жилых домов в новом микрорайоне, ключи от которых были вручены новоселам. Более того, в населенных пунктах Фирдоуси и Оргебас полностью завершены и введены в эксплуатацию 504 жилых дома.

На сегодня в новом микрорайоне поселка Мырзакент ведется строительство школы и детского сада, врачебной амбулатории и полицейского опорного пункта. Также в селе Фирдоуси проведен текущий ремонт школы, ведется строительство врачебной амбулатории и полицейского опорного пункта, фельдшерско-акушерского пункта и полицейского опорного пункта в селе Оргебас. Новая школа и детский сад будут введены в эксплуатацию в этом году. Строительство остальных объектов полностью завершат в текущем году.

Исходя из произошедших за последние годы чрезвычайных ситуаций, первой на территории страны была разработана антикризисная карта по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Туркестанской области.

«Мы накопили большой опыт работы во время чрезвычайных ситуаций в Арыси, Мактааральском районе и природного паводка в Толебийском районе. Для предупреждения чрезвычайной ситуации сейчас создается штаб. Все отраслевые службы, входящие в состав штаба, должны работать в соответствии с правилами «золотого часа». В рамках антикризисной карты утвержден алгоритм борьбы с чрезвычайной ситуацией. Все акимы районов и городов должны внимательно ознакомиться с алгоритмом и работать в соответствии с инструкциями», - сказал глава региона.

Отметим, согласно карте, разработанной совместно с Ситуационным центром при акимате области и ДЧС области, на территории области разработаны сценарии более 200 возможных чрезвычайных ситуаций.