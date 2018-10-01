В Туркестанской области разъясняют населению Послание Главы государства

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области несколько пропагандистских групп посетили районы для разъяснения Послания Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Группа во главе с заместителем акима области Уласбеком Садибековым посетила Сайрамский район, в доме культуры состоялась встреча с общественностью.

Замакима подробно рассказал о задачах, поставленных Главой государства в его Послании народу, и отметил, что все казахстанцы должны внести свой вклад в решение этих задач.

«То, что Президент обязал вновь образованную область активно начать работу - это выражение его доверия к нам. Со стороны государства усиливается борьба с коррупцией. Например, теперь при приеме сотрудников на работу директор школы не сможет участвовать в этом процессе. Его будет проводить специально созданное учреждение. Вообще в нашем регионе очень много квалифицированных учителей. Достаточно и способных учеников. Но проблема коррупции всех их очерняет. Поэтому в этом направлении работа будет вестись по-новому. Мы все должны поддержать эту работу», - сказал заместитель акима области.





У. Садибеков подчеркнул, что на сайрамцев возлагаются большие надежды в решении задач, поставленных в Послании Президента.

Члены информационно-пропагандистских групп посетили ряд других районов, встретились с жителями. В ходе встреч с населением были выслушаны просьбы и предложения граждан, участники встреч обменялись мнениями по вопросам реализации Послания Главы государства.





Автор: Айнур Акбаева