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В Туркестанской области проверили ход строительства тоннеля

12 Декабря 2021 18:45
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В Туркестанской области проверили ход строительства тоннеля

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области проверили ход строительства подземного автомобильного тоннеля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

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Представителями Всемирного банка, Комитета автомобильных дорог и АО НК «КазАвтоЖол» Туркестанского областного филиала осуществлен совместный выезд на участок реконструкции тоннеля автодороги республиканского значения «Хоргос-Алматы-Тараз-Шымкент-Ташкент» 593-632 км (пос. Шакпап Баба).

Во время встречи представители были ознакомлены с ходом работ и текущей ситуацией на объекте.

Автомобильные дороги республиканского значения «Хоргос-Алматы-Тараз-Шымкент-Ташкент» 593-632 км - одна полоса тоннеля 840 метров открыта. В настоящее время завершены бетонные работы, ведется строительство дренажной системы.

До открытия второй полосы осталось 340 метров. Проект полностью будет сдан в эксплуатацию 2022 году.


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#Туркестанская область   #Дороги  
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