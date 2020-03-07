В Туркестанской области прошла конференция с участием израильских ученых

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 33% всех агроформирований приходится на Туркестанскую область. Более половины из них это мелкие крестьянские хозяйства. В прошлом году за счет увеличения, а именно сбора 2-3 урожая в год, была произведена продукция на сумму 39 млрд. тенге. Об этом было сказано на прошедшем в Келесском районе семинаре-совещании на тему «Получение 2-3-х урожаев в год с одной площади - основа развития овощеводства», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В работе совещания приняли участие аким области Умирзак Шукеев, председатель Израильско-Казахстанской Торгово–промышленной палаты Михаил Роэге, ученые, акимы районов, сельских округов, предприниматели и руководители агроформирований.

«Первый Президент Республики Казахстан - Лидер нации Нурсултан Назарбаев, а также Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставили перед Правительством задачу увеличить за 5 лет производительность труда в сельском хозяйстве и экспорт переработанной сельхозпродукции в 2,5 раза. В связи с этим, с учетом природно-климатических условий и возможностей региона в прошлом году был запущен проект «Получение 2-3 урожая в год с одной площади». В результате, реализовано 107 проектов на сумму 3 млрд. тенге, произведено продукции на сумму 39 млрд. тенге, создано дополнительно 364 новых рабочих мест», - сказал У.Шукеев.

Отметим, общая территория государства Израиль, являющейся одной из лучших стран в мире по производству, экспорту сельскохозяйственной продукции, меньше территории Туркестанской области более чем в 5 раз. Однако несмотря на это, Израиль производит ежегодно сельскохозяйственную продукцию на сумму 1 млрд. долл. США.

Изучив природно-климатические условия и возможности Туркестанской области, израильские ученые проявили интерес внедрить в регионе метод и технологии получения 2-3 урожая в год. Как показывает практика, эффективность данного проекта составляет 6 - 7 млн. тенге с 1 гектара в год. В текущем году для дальнейшего развития этого направления, в каждом сельском округе планируется реализовать по 10 таких проектов. На сегодняшний день более 600 крестьянских хозяйств приступили к посеву в целях получения первой продукции.

Кроме того, как стало известно на семинар-совещании, до 400 тыс. тенге планируется увеличить объем субсидии на внедрение технологии дождевания и капельного орошения. Начато субсидирование 50% всех видов удобрений, гербицидов. Также в этом году впервые были добавлены пестициды и инсектициды.

Вместе с тем, на масштабном мероприятии была представлена продукция сельхозтоваропроизводителей, поставщиков удобрений, гербицидов и сельскохозяйственная техника.