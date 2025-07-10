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    23:00, 09 Июль 2025 | GMT +5

    В Туркестанской области призывник сбежал прямо с перрона – ему помог друг

    В Тюлькубасском районном суде Туркестанской области рассмотрено дело о сопротивлении полицейскому. Фигурантом стал житель, который вмешался в процесс отправки призывника в армию – и в итоге тот сбежал, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    вокзал
    Фото: Ирина Галушко/Kazinform

    Как сообщили в Туркестанском областном суде, инцидент произошел в ночь на 25 мая 2025 года на железнодорожной станции Тюлькубас. Молодой человек пришел проводить своего друга-призывника, однако не просто попрощался, а воспрепятствовал действиям сотрудника полиции, оказал сопротивление и тем самым дал призывнику шанс сбежать.

    На суде он полностью признал вину и попросил строго не наказывать.

    Суд признал его виновным по части 1 статьи 667 КоАП РК (оказание сопротивления законным действиям сотрудника полиции) и назначил административный штраф в размере 30 МРП, что составляет 117 960 тенге.

    Ранее задержание студента, обучающегося в Турции, объяснили в Минобороны. 

    Теги:
    Армия Туркестанская область Призыв
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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