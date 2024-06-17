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    21:21, 16 Июнь 2024 | GMT +6

    В Туркестанской области потушили возгорание сухой травы

    В Туркестанской области потушили возгорание сухой травы
    Фото: МЧС РК

    Сегодня на открытой территории в 3 км от села Бирлик произошло загорание сухой травы, передает агентство Kazinform.

    Силами МЧС горение ликвидировано на площади 23,5 гектар.

    В МЧС также напомнили о правилах поведения на природе в пожароопасный период. В лесных и степных массивах запрещается:

    • бросать горящие спички и окурки;
    • разводить костры, сжигать мусор и сухую траву;
    • оставлять стеклянные предметы (бутылки), промасленные или пропитанные горючими веществами материалы.

    В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.

    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Туркестанская область
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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