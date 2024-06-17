21:21, 16 Июнь 2024 | GMT +6
В Туркестанской области потушили возгорание сухой травы
Сегодня на открытой территории в 3 км от села Бирлик произошло загорание сухой травы, передает агентство Kazinform.
Силами МЧС горение ликвидировано на площади 23,5 гектар.
В МЧС также напомнили о правилах поведения на природе в пожароопасный период. В лесных и степных массивах запрещается:
- бросать горящие спички и окурки;
- разводить костры, сжигать мусор и сухую траву;
- оставлять стеклянные предметы (бутылки), промасленные или пропитанные горючими веществами материалы.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.