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В Туркестанской области построят СЭС мощностью 50 МВТ

4 Октября 2019 21:48
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В Туркестанской области построят СЭС мощностью 50 МВТ

ШАУЛЬДЕР. КАЗИНФОРМ - В селе Шаульдер Отырарского района Туркестанской области Программа развития ООН в Республике Казахстан, Министерство энергетики РК при поддержке акимата Туркестанской области провели семинар в целях разъяснение системы организации и проведения аукционного торга с документацией по проекту «Строительство СЭС мощностью 50 МВт вблизи села Шаульдер Туркестанской области». Инвесторам разъяснили об аукционных торгах по отбору проектов ВИЭ в 2019 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

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Основной целью мероприятия стало разъяснение системы организации и проведения аукционного торга с документацией по данному проекту для потенциальных инвесторов. В семинаре приняли участие представители Министерства энергетики РК и акимата области, местных исполнительных органов, эксперты проектов ПРООН, коммунальных предприятий, региональных электросетевых компаний, АО «KEGOC», АО «КОРЭМ» (организатор аукционных торгов), «РФЦ по поддержке ВИЭ» (единый закупщик электрической энергии ВИЭ), USAID и иностранные инвесторы из Франции, Италии, Китая и Польши.


Участники семинара ознакомились с законодательной основой проведения аукционных торгов с документацией – особенности подачи заявки в торговую систему, определение победителя, получение финансового обеспечения заявки. Инвесторы смогли напрямую задать все интересующие вопросы непосредственно местным исполнительным органам власти, представителям региональной электросетевой компании, разработчикам документации. Кроме того, иностранные гости посетили площадку планируемой СЭС, что позволит объективно оценить месторасположение будущего проекта ВИЭ.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Строительство,
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