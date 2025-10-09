РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:53, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Туркестанской области начата проверка по жалобе на главного имама района

    Поводом стало видеообращение одного из служителей мечети Шардаринского района, распространившееся в социальных сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Намаз молитва мечеть религия мешіт дін имам
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    Автор видео — Жуныс Сартаев, представившийся муэдзином мечети «Қонар ата» Жаушыкумского сельского округа. В своем обращении он призвал Духовное управление мусульман Казахстана обратить внимание на деятельность руководителя районной мечети и провести проверку.

    По словам Сартаева, главный имам последние полтора года не совершал намаз и не исполнял свои прямые обязанности. Кроме того, по его утверждению, имам допускал грубые и нецензурные высказывания, порой в присутствии учеников.

    — За все это время я не видел, чтобы наш главный имам выходил с хутбой на пятничную молитву. Обычно он сидит в кабинете рядом с мечетью в телефоне. Когда приходят счета за коммунальные услуги, деньги собираются с прихожан. Бывали случаи, когда он позволял себе нецензурную брань при учениках. Мы просим Духовное управление вмешаться и принять меры, — рассказал Сартаев.

    После публикации обращения региональное представительство Духовного управления мусульман Казахстана создало специальную комиссию для объективного и справедливого изучения обстоятельств дела.

    Как сообщили в управлении, районный имам уволился по собственному желанию.

    — Главный имам Шардаринского района Марат Асанов подал заявление об освобождении от занимаемой должности. С 6 октября он официально прекратил исполнение своих обязанностей, — сообщили в ведомстве.

    Ранее ДУМК опровергло распространившиеся в соцсетях слухи о причастности к мечети арестованного за избиение родного отца.

    Туркестанская область Религия
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
