В Туркестанской области начата проверка по жалобе на главного имама района

Автор видео — Жуныс Сартаев, представившийся муэдзином мечети «Қонар ата» Жаушыкумского сельского округа. В своем обращении он призвал Духовное управление мусульман Казахстана обратить внимание на деятельность руководителя районной мечети и провести проверку.

По словам Сартаева, главный имам последние полтора года не совершал намаз и не исполнял свои прямые обязанности. Кроме того, по его утверждению, имам допускал грубые и нецензурные высказывания, порой в присутствии учеников.

— За все это время я не видел, чтобы наш главный имам выходил с хутбой на пятничную молитву. Обычно он сидит в кабинете рядом с мечетью в телефоне. Когда приходят счета за коммунальные услуги, деньги собираются с прихожан. Бывали случаи, когда он позволял себе нецензурную брань при учениках. Мы просим Духовное управление вмешаться и принять меры, — рассказал Сартаев.

После публикации обращения региональное представительство Духовного управления мусульман Казахстана создало специальную комиссию для объективного и справедливого изучения обстоятельств дела.

Как сообщили в управлении, районный имам уволился по собственному желанию.

— Главный имам Шардаринского района Марат Асанов подал заявление об освобождении от занимаемой должности. С 6 октября он официально прекратил исполнение своих обязанностей, — сообщили в ведомстве.

Ранее ДУМК опровергло распространившиеся в соцсетях слухи о причастности к мечети арестованного за избиение родного отца.