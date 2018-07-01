В Туркестанской области издается учебник «Краеведение» для школьников

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В региональной службе коммуникаций Туркестанской области прошел брифинг о реализации программы «Рухани жаңғыру», передает МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в рамках программы «Рухани жаңғыру» по подпрограммам «Тәрбие және білім», «Рухани қазына», «Атамекен», «Ақпарат толқыны» реализуются 46 проектов, 168 мероприятий», - рассказал руководитель областного проектного офиса Б. Аширбеков.

В рамках проекта «Өнегелі бір сағат» начато проведение воспитательных мероприятий в онлайн-режиме с охватом всех школ областис участием представителей интеллигенции, ученых, общественных и государственных деятелей.

Так, в первом мероприятии принял участие заслуженный деятель культуры Республики Казахстан, обладатель государственной премии «Дарын», победитель спецпроекта «100 новых лиц» Бекарыс Шойбеков, который провел познавательный урок с участием 67 260 учащихся.

Кроме того, проведена конференция учителей по предмету «Краеведение», на котором принято решение, что ближайшее время будет сформирован фонд лучших видеоуроков по этому предмету. Видеоуроками сможет воспользоваться каждый учитель области.

На сегодняшний день в целях ознакомления с историей области в учебную программу 2018-2019 гг. подготовлен учебник «Краеведение» для 5,6,7 классов.

В течение года по направлению «Краеведение» по области систематически проводились акции «Туған жерге тағзым» с охватом около 11 000 учащихся.

В рамках проекта «Абай даналығы» в 1 038 школах области проведены комплекс мероприятий и были образован клуб «Мир Абая». Всего членами клуба по области числятся 20 760 школьников. Каждый район определил двух лучших учеников, и в результате 30 победителей проекта были удостоены награды в виде поездки в Восточно-Казахстанскую область - на Родину Абая.

Экскурсия состоялась 18-24 июня 2018 года. Учащиеся выехали на родину Абая, посетили родник «Күшікбай ата бұлағы», мавзолей «Еңлік-Кебек», Жидебай - место рождения Абая, музей поэта.

В рамках проекта «Новое гуманитарное образование. 100 новых учебников на казахском языке» были переведены 18 учебников по философии, социологии, психологии, экономике, менеджменту, религиоведению, лингвистике, культурологии, антропологии, журналистике. В настоящее время продолжается работа по переводу 30 книг. Это учебники для студентов вузов.

18 переведенных учебников издано по 10 000 экземпляров и бесплатно переданы всем высшим учебным заведениям. В том числе, Туркестанкая область приобрела 16 000 экземпляров книг.

На данный момент профессора и преподаватели готовят методику по включению в программу 2018-2019 учебного года переведенных новых книг. Кроме того, разработана электронная версия учебников, они занесены на платформу открытого университета openU.kz. Здесь могут обучаться все желающие. А также Национальное бюро по переводу снимают 20-минутный пакет видеолекций по каждой книге.

Выпущен сборник на сумму 5 млн 580 тыс. тенге «Оңтүстіктің қасиетті орындары: аңыз-әпсаналар» о легендах и мифах святых мест Туркестанской области, состоящий из 300 статей.

В рамках проекта «Алтын ұям» выпускниками оснащены и оборудованы ряд школ. Цель проекта - изменение сознания выпускников на оказание помощи родной школе вместо пышных празднеств. В целом, по проекту «Алтын ұям» выпускники проделали работу на сумму 9,9 млн тенге, оказав уважение малой родине.



