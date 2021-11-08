В Туркестанской области 8 сельхозпредприятий незаконно получили субсидии на 380 млн тенге

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На развитие сельского хозяйства за последние пять лет из госбюджета выделено свыше 2 трлн тенге. Вместе с тем, имеются факты хищения бюджетных средств, выделенных сельхозпредприятиям в качестве госсубсидий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Так, территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области в отношении руководителей 8-ми крестьянских хозяйств заведено уголовное дело по факту незаконного получения субсидий.

Руководители крестьянских хозяйств вносили ложные сведения при подаче заявок на получение субсидий в рамках госпрограммы «Сыбаға».

А именно, они предоставили фиктивные документы, подтверждающие приобретение и завоз крупного рогатого скота из Российской Федерации.

Согласно данным областной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК указанные юридические лица заявки на приобретение КРС не направляли и маршрутные листы по их ввозу из РФ не получали.

Общая сумма незаконно выплаченных субсидий указанным КХ составила свыше 380 миллионов тенге, при этом общая сумма кредита составляет более 1 миллиарда тенге.