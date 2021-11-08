В Туркестанской области 8 сельхозпредприятий незаконно получили субсидии на 380 млн тенге
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На развитие сельского хозяйства за последние пять лет из госбюджета выделено свыше 2 трлн тенге. Вместе с тем, имеются факты хищения бюджетных средств, выделенных сельхозпредприятиям в качестве госсубсидий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Так, территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области в отношении руководителей 8-ми крестьянских хозяйств заведено уголовное дело по факту незаконного получения субсидий.
Руководители крестьянских хозяйств вносили ложные сведения при подаче заявок на получение субсидий в рамках госпрограммы «Сыбаға».
А именно, они предоставили фиктивные документы, подтверждающие приобретение и завоз крупного рогатого скота из Российской Федерации.
Согласно данным областной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК указанные юридические лица заявки на приобретение КРС не направляли и маршрутные листы по их ввозу из РФ не получали.
Общая сумма незаконно выплаченных субсидий указанным КХ составила свыше 380 миллионов тенге, при этом общая сумма кредита составляет более 1 миллиарда тенге.
- Дома должны быть полностью обеспечены теплом – Умирзак Шукеев
- Более одного миллиона тенге выманил аферист за трудоустройство у жителя Туркестанской области
- Умирзак Шукеев ознакомился с развитием Созакского района
- Всемирный банк выделит грант на реформирование системы сельского хозяйства Казахстана
- Около 10 млн тенге украли мужчины у своего свата в Туркестанской области
- Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана