В Туркестанской области 134 озера пригодны для выращивания товарной рыбы

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанская область лидирует в Казахстане по искусственному выращиванию рыбы. В регионе 134 озера пригодны для выращивания товарной рыбы. Из них 88 водоемов местного значения переданы природопользователям в рыбохозяйственных целях. Ещё 46 местных водоемов выставлены на повторный конкурс и будут полностью закреплены до второго полугодия текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

На сегодняшний день рыбным хозяйством в регионе занимаются 133 предприятия мощностью более 8 тысяч тонн в год.

Эксперты отмечают высокий потенциал отрасли искусственного рыбоводства Туркестанской области. Кроме того, программа субсидирования 30% затрат на приобретение кормов, используемых государством для аквакультуры, положительно влияет на развитие рыбного хозяйства.

Стоит отметить, при запланированных 1 600 тонн рыбной продукции, в 2020 году товаропроизводители региона экспортировали в Азербайджан, Грузию, Израиль, Россию, Китай и Узбекистан 2801,7 тонны рыбы, значительно перевыполнив план.