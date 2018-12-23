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В Туркестане ввели почти 100 объектов по проекту «Туған жер»
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Интерес предпринимателей к проекту «Туган жер» в Туркестанской области растет с каждым днем. В статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», Президент Республики Казахстан представил специальный проект «Туған жер». И на сегодняшний день в Туркестанской области в рамках этого проекта предприниматели и меценаты спонсировали строительство различных объектов и способствовали процветанию родного региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
В частности, в этом году в Туркестанской области с помощью спонсоров введено 97 объектов.
Отметим, что были построены 28 учебных заведений, 3 здания образования реконструированы. Кроме того, были открыты 2 медицинских учреждения, 12 спортивных сооружений, отремонтированы 2 спортивные площадки. Введено в эксплуатацию 15 объектов и реконструировано 5 объектов культуры, также реализовано 30 проектов благоустройства.
Так, в Отрарском районе был построен спортивный комплекс и боксерский зал на сумму 248 миллионов тенге. Наряду с этим, в Байдибекском районе была установлена «Умная лампа» на 14,3 км дорог, стоимостью 195 миллионов долларов. Мемориальный комплекс стоимостью 100 млн. тенге построен в честь Салкам Жангир хана и Жалантоса Бахадура в Казыгуртском районе. Также были построены спортивные комплексы в городе Кентау на сумму 80 млн. тенге и в Сарыагашском районе на сумму 50 млн. тенге. С помощью местных бизнесменов в Толебийском районе открылся медицинский центр «КазМед», в Сайрамском районе был построен детский сад на 125 мест и другие социальные объекты.
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