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В Туркестане введут в эксплуатацию новую водопроводную систему

9 Марта 2020 11:45
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В Туркестане введут в эксплуатацию новую водопроводную систему

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения качественной питьевой водой строящихся зданий на территории административно-делового центра города Туркестана ведется строительство современной системы водоснабжения. Всё системы отечественного производства. Проинспектировав работы, глава региона Умирзак Шукеев поручил завершить их согласно графику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

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Также аким области ознакомился с ходом строительства ирригационного водоканала Р-32-2, берущего свое начало из канала Арыс-Туркестан. Вода, протекающая по каналу, позволит улучшить не только микроклимат города путем полива зеленых насаждений, но и орошать посевы. Его протяженность составляет 3,6 км. На сегодняшний день ведутся бетонные работы. Также вдоль канала появятся пешеходные и велодорожки. Наряду с этим, планируется проложить линию освещения и установить скамейки. Заполнить ирригационный канал водой ожидается до конца марта.

Кроме того, глава региона проинспектировал строительство административно-бытового комплекса, расположенного в индустриальной зоне «Туркестан». На сегодня все работы выполнены на 90%. Благоустройство и отделочные работы намерены завершить в течение месяца. В здании разместятся актовый зал и операционный зал, который будет работать по принципу «единого окна». Более того, в ближайшее время сдадут в эксплуатацию футбольное поле и теннисный корт, построенные рядом с комплексом.

Вместе с тем, на территории индустриальной зоны ведется строительство новых производственных площадок браунфилд. Завершить строительство первой площадки планируется в конце марта, второй - в конце апреля. В целом, до конца года планируется построить 5 браунфилдов.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Строительство,
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