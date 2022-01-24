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вчера 23:00
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В Туркестане введут в эксплуатацию духовный центр «Кылует»
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в очередной раз ознакомился с ходом работ по строительству объектов. Одним из важных объектов является духовный центр «Кылует», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
В настоящее время продолжаются работы по закладке фундамента подземной мечети и медресе «Кылует». Территория мечети составит 2300 квадратных метров. Строительные работы начались в октябре прошлого года. Летом же текущего года объект будет сдан в эксплуатацию. Планируется, что в этом году откроется медресе по подготовке чтецов Корана и будущих религиозных деятелей. Площадь медресе, возводимого рядом с подземной мечетью, составит1282,8 квадратных метров. Умирзак Шукеев отметил важность духовного центра и поручил ответственному подрядчику качественно выполнить работу.
Духовный центр «Кылует» строится за счёт средств предпринимателей и широкой общественности. Вклад в него может внести любой желающий. Создан специальный сайт www.khiluet.kz.
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