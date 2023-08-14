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    17:28, 14 Август 2023 | GMT +6

    В Туркестане второй раз зацвела яблоня

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    Фото: Ғани Назарбек
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В августе в Туркестане зацвела яблоня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Снимок цветущей яблони был опубликован в социальной сети общественным деятелем Гани Назарбеком. По его словам, в Туркестане в частном доме микрорайона, известного как «под дорогой», плодовое дерево зацвело в этом году второй раз. Яблоня, давшая первый плод, вскоре удивила жителей во второй раз. Директор научно-исследовательского института «Естествознание» Нугман Аралбай говорит, что такая ситуация происходит в субтропических регионах.

    «Семена этой яблони могли быть привезены из Узбекистана, Таджикистана или даже Ирана. Вот почему она снова зацвела в теплых краях. Недавно я слышал, что в Алматы во второй раз зацвела яблоня», - рассказал он.


    Теги:
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