В Туркестане второй раз зацвела яблоня

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В августе в Туркестане зацвела яблоня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Снимок цветущей яблони был опубликован в социальной сети общественным деятелем Гани Назарбеком. По его словам, в Туркестане в частном доме микрорайона, известного как «под дорогой», плодовое дерево зацвело в этом году второй раз. Яблоня, давшая первый плод, вскоре удивила жителей во второй раз. Директор научно-исследовательского института «Естествознание» Нугман Аралбай говорит, что такая ситуация происходит в субтропических регионах.

«Семена этой яблони могли быть привезены из Узбекистана, Таджикистана или даже Ирана. Вот почему она снова зацвела в теплых краях. Недавно я слышал, что в Алматы во второй раз зацвела яблоня», - рассказал он.