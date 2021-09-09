В Туркестане возводят водно-спортивный комплекс и футбольную академию

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестане строятся современные спортивные объекты. Их строительство находится на непосредственном контроле акима области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Умирзак Шукеев посетил строительную площадку футбольной академии «TURAN», расположенную на площади 20 гектаров. Здесь будут созданы условия для спортсменов в соответствии с лучшими клубами Европы. В новом комплексе будет 10 больших и малых футбольных полей. Новый объект оборудован кабинетами допинг-контроля, гостиницей на 300 мест, баней для спортсменов, тремя ресторанами, конференц-залами, медицинскими, массажными кабинетами, отдельным блоком для прачечной и кухней.

В настоящее время строится водный комплекс, не имеющий аналогов в стране. Вырыт и забетонирован водозаборный канал вместимостью 2 млн. кубометров. Параллельно со строительством идут работы по благоустройству территории вокруг комплекса.

На водно-спортивном комплексе, расположенном на площади около 100 гектаров, будет установлен водоканал протяженностью 2,5 километра. В следующем году на универсальной тренировочной базе планируют провести соревнования высокого уровня. В соответствии с олимпийскими стандартами по гребному спорту и байдарке, в центре будут построены гостиницы, бассейн, эллинг, пирс для каноэ, помещение для зрителей, мосты. В спорткомплексе пройдут соревнования по таким популярным видам водного и пляжного спорта, как сапбординг, водные лыжи, флайбординг, вейксерфинг, канополо, драгонбот и пляжный футбол, волейбол, гандбол, регби.

Также строятся новые спортивные объекты: теннисный центр, административное здание и общежитие школы олимпийского резерва, спортивная школа Б. Саттарханова, конноспортивный комплекс и каток, рассчитанный на 1200 человек. В конноспортивном комплексе, расположенном на 35 гектарах, будут построены поло-клуб, манеж, площадка для стендовой стрельбы, площадка для стрельбы из лука, мост и конная прогулочная зона.Все объекты находятся на контроле акима области. Новые сооружения откроются в следующем году.

Глава региона на встрече с руководителями ответственных отраслей поручил уделить особое внимание качеству проводимых работ.