В Туркестане ведется строительство 28 объектов

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Туркестан с участием региональных, национальных компаний и бизнеса ведется строительство 28 объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В административно-деловом центре города планируется возведение 16 объектов. В их числе здания областного акимата, управлений, департаментов, конгресс-центра, медиа-центра, площадь Нур-Султан, Дворец школьников, стадион, музыкальная школа, цифровой офис, спорткомплекс с бассейном, система связи «Смарт-сити», спортивная школа олимпийского резерва, городской парк, колледж туризма и центр обслуживания населения.













Кроме того, в духовно-культурном центре города строятся 10 объектов. Это музыкальный фонтан, восточная баня, Дворец бракосочетаний, центр «Страна Великой степи», научно-универсальная библиотека, центр мастеров «Великий Шелковый путь» и амфитеатр.

До конца этого года планируется сдача в эксплуатацию 11 объектов. Строительство ведется в две смены.



















































