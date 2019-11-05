В Туркестане ведется строительство 28 объектов
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Туркестан с участием региональных, национальных компаний и бизнеса ведется строительство 28 объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В административно-деловом центре города планируется возведение 16 объектов. В их числе здания областного акимата, управлений, департаментов, конгресс-центра, медиа-центра, площадь Нур-Султан, Дворец школьников, стадион, музыкальная школа, цифровой офис, спорткомплекс с бассейном, система связи «Смарт-сити», спортивная школа олимпийского резерва, городской парк, колледж туризма и центр обслуживания населения.
Кроме того, в духовно-культурном центре города строятся 10 объектов. Это музыкальный фонтан, восточная баня, Дворец бракосочетаний, центр «Страна Великой степи», научно-универсальная библиотека, центр мастеров «Великий Шелковый путь» и амфитеатр.
До конца этого года планируется сдача в эксплуатацию 11 объектов. Строительство ведется в две смены.
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