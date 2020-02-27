В Туркестане в этом году в эксплуатацию будет сдано 670 тысяч кв. метров жилья

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в прошлом году введено в эксплуатацию 620,4 тыс. кв метров жилья. Это 5879 квартир. В этом году планируется сдать 670 тысяч квадратных метров жилья через все источники финансирования. Об этом сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления строительства Токтар Усипалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Кроме того, в 2019 году реализовано 198 инвестиционных проектов, в эксплуатацию введено 100 проектов. Строительство 98 объектов переходят на 2020 год. В прошлом году в рамках государственной жилищной программы «Нұрлы жер» было построено 111 объектов. В частности 64 жилых дома, 24 кредитного жилья, 23 объекта инженерной инфраструктуры.

«План управления на текущий год - разработка 70 проектно-сметной документаций, реализация 117 инвестиционных проектов, из них в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 81, строительство 36 объектов будет переходящим на 2021 год. По реализации единой жилищной политики в 2020 году в области ведется строительство 30 объектов. По итогам года будут сданы в эксплуатацию 28 объектов. По состоянию на 1 января 2020 года на получение жилья по области зарегистрировано 37 084 семьи, в том числе многодетные семьи - 6522, уязвимые группы – 18 834», - сказал Токтар Усипалиев.

По развитию города Туркестана в сентябре текущего года будет сдано в эксплуатацию 11 объектов, оставшихся в административно-деловом центре. В частности, здание управлений, здание департаментов, Конгресс-центр, медиацентр, площадь Нур-Султана, Дворец школьников, стадион, цифровой офис, спортивный комплекс с бассейном, линии связи Смарт сити, городской парк с аттракционом.Кроме того, в настоящее время ведутся работы по строительству дендропарка, бульвара, школы на 900 мест и 7 объектов инженерной инфраструктуры. В культурно-духовном центре будут завершены и сданы в эксплуатацию оставшиеся 4 объекта. В частности драматический театр, научно-универсальная библиотека, Центр Страны Великой степи, музей им.Х.А. Яссауи. Также ведется строительство центра ремесленников «Великий Шелковый путь», Парка Первого Президента, аллеи Н.Назарбаева (Арбат) и комплекса «Керуен сарай».