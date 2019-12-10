В Туркестане прошла ХХІІ сессия областной Ассамблеи народа Казахстана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане состоялась XXII сессия областной Ассамблеи народа Казахстана «Формула мира и согласия: единство и модернизация», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В работе сессии приняли участие заместитель акима области Сакен Калкаманов, депутаты областного маслихата, акимы районов и городов, руководители правоохранительных органов, управлений, структур при областной ассамблее, члены этнокультурных объединений, религиозных конфессий, политических партий и неправительственных организаций, а также ветераны, предприниматели, представители интеллигенции и СМИ.





«Ассамблея народа Казахстана, созданная в 1995 году по инициативе Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева, успешно выполняет возложенную на нее историческую миссию. Благодаря взвешенной политике Елбасы, Казахстан стал примером согласия и единства для многих стран. Перед нами стоят многогранные задачи, в том числе укрепление внутреннего единства, а также возрождение областного центра – города Туркестана», - сказал Сакен Калкаманов.





Участники встречи обсудили основные направления и предстоящие задачи в области государственной политики. Кроме того, в ходе сессии ряд граждан и членов этнокультурных объединений, активно участвующих в общественных работах и внесших вклад в формирование единства народа Казахстана, в успешную реализацию государственной политики в сфере общественного согласия и общенационального единства, наградили благодарственными письмами акима Туркестанской области.

Стоит отметить, в Туркестанской области успешно работают 11 этнокультурных объединений, из них 7 районных и городских филиалов и 14 представительств. В целях популяризации традиций, обычаев, культуры и языка каждого этноса при этнокультурных объединениях открыты воскресные школы и молодежные крылья.

Помимо этого, Советы общественного согласия при ассамблее, рассмотрев на местах важные и актуальные вопросы, направили более 100 рекомендаций соответствующим органам и структурам. Более того, на территории области Совет матерей, нацеленный на популяризацию семейных ценностей, инициировал 75 воспитательных общественных мероприятий.















