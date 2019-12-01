В Туркестане прошел первый молодежный форум

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В честь Дня Первого Президента Республики Казахстан в Туркестане состоялся первый молодежный форум «DIALOG. SENIM. BOLASHAQQA NYQ QADAM // ДИАЛОГ. ДОВЕРИЕ. УВЕРЕННЫЙ ШАГ В БУДУЩЕЕ». Об этом передает МИА «Казинформ».

Как сообщили организаторы, ежегодный форум DIALOG. SENIM. BOLASHAQQA NYQ QADAM - это площадка, на которой идеи представителей молодого поколения будут услышаны, а лучшие из них реализованы. Таким образом, молодежь имеет возможность участвовать в развитии родного города.

Самые активные участники форума получили ценные призы: смартфон Samsung A70, торговую точку для развития собственного бизнеса, а также призы с символикой города.

На форуме выступил аким Туркестана Рашид Аюпов, который отметил активное участие молодежи в возрождении города и предложил им развивать бизнес-идеи в сфере туризма и сервисных услуг.





«За этот год Туркестан посетили 1 млн 200 тысяч туристов. Возрождая город, этот поток увеличится до 4-х миллионов в год. Это плодородная почва для развития бизнеса в сфере общественного питания, гостиничных услуг, уникальных товаров, сделанных своими руками...», - сказал Рашид Аюпов.

Также аким отметил, что в Туркестане будет открыт городской акселератор, куда будет передано финансирование на развитие идей местных представителей молодежи.





Форум был проведен в Молодежном ресурсном центре управления общественного развития Туркестанской области. Спикерами выступили популярный блогер команды TJokers Жансерик Кадырбаев, основатель лингвистической школы и салона красоты в Шымкенте Шахноза Нишанкулова, молодой режиссер и писатель Айдие Айдарбеков. Кроме того, на форуме поделились опытом предприниматели из Нур-Султана и Шымкента. В завершение мероприятия креативный продюсер проектов «Каникулы офлайн» и «Almaty Film Festival», психолог и коуч Жанель Сариева провела тренинг личностного роста.































