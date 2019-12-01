+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -7 °С
USD 386.35 EUR 425.14
RUB 6.03 CNY 55.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Туркестане прошел первый молодежный форум

1 Декабря 2019 18:22
Поделиться:
В Туркестане прошел первый молодежный форум

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В честь Дня Первого Президента Республики Казахстан в Туркестане состоялся первый молодежный форум «DIALOG. SENIM. BOLASHAQQA NYQ QADAM // ДИАЛОГ. ДОВЕРИЕ. УВЕРЕННЫЙ ШАГ В БУДУЩЕЕ». Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Кто вошел в список золотой молодежи Костаная
Донерную в Таразе открыл житель города с ограниченными возможностями В Восточном Казахстане поздравили победителей конкурса среди молодежи В Казахстане создали первую федерацию дебатов

Как сообщили организаторы, ежегодный форум DIALOG. SENIM. BOLASHAQQA NYQ QADAM - это площадка, на которой идеи представителей молодого поколения будут услышаны, а лучшие из них реализованы. Таким образом, молодежь имеет возможность участвовать в развитии родного города.

Самые активные участники форума получили ценные призы: смартфон Samsung A70, торговую точку для развития собственного бизнеса, а также призы с символикой города.

На форуме выступил аким Туркестана Рашид Аюпов, который отметил активное участие молодежи в возрождении города и предложил им развивать бизнес-идеи в сфере туризма и сервисных услуг.


«За этот год Туркестан посетили 1 млн 200 тысяч туристов. Возрождая город, этот поток увеличится до 4-х миллионов в год. Это плодородная почва для развития бизнеса в сфере общественного питания, гостиничных услуг, уникальных товаров, сделанных своими руками...», - сказал Рашид Аюпов.

Также аким отметил, что в Туркестане будет открыт городской акселератор, куда будет передано финансирование на развитие идей местных представителей молодежи.


Форум был проведен в Молодежном ресурсном центре управления общественного развития Туркестанской области. Спикерами выступили популярный блогер команды TJokers Жансерик Кадырбаев, основатель лингвистической школы и салона красоты в Шымкенте Шахноза Нишанкулова, молодой режиссер и писатель Айдие Айдарбеков. Кроме того, на форуме поделились опытом предприниматели из Нур-Султана и Шымкента. В завершение мероприятия креативный продюсер проектов «Каникулы офлайн» и «Almaty Film Festival», психолог и коуч Жанель Сариева провела тренинг личностного роста.









Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, Молодежь, Год молодежи,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив