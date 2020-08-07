В Туркестане «продовольственный пояс» обеспечит работой до 500 человек

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года приоритет отдается 7 проектам по созданию продовольственного пояса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной службы коммуникаций.

В прошлом году ТОО «Туркестан Агро ХХІ» реализовало проекты по внедрению технологии дождевального орошения на 733 гектарах и созданию «МТС».

В ТОО «T-L» создано 108 крестьянских хозяйств общей площадью 1046 га, на территории 733 га установлено 18 единиц дождевальных машин американской компании «T-L». На 161 га данной территории посеяна озимая пшеница, 260 га - люцерна, 312 га - кукуруза. Кроме того, на МТС приобретено 26 единиц современной сельскохозяйственной техники.

С приобретенными кормовыми запасами планируется обеспечить кормами проект молочно-товарной фермы на 1200 голов, который будет запущен по итальянской технологии.

По проекту СПК «SPK-SAURAN» по внедрению технологии дождевального орошения на 829 гектарах, в прошлом году компанией «Valmont Industries» установлено 3 машины дождевального орошения на площади 159 га. По проекту заключено соглашение по установке еще 12 единиц дождевальных поливочных машин до сентября 2020 года.

В настоящее время «Аграрная кредитная корпорация « будет обеспечивать кормами откормочный комплекс крупного рогатого скота на 10 тысяч голов. По данному проекту разрабатывается проктно-сметная документация и ведутся переговоры с австралийской компанией «Adamand Enterprises Pty» Ltd.

ТОО «Ынтымак Агро XXI» реализует проект «Внедрение технологии дождевального орошения 782 гектаров земли». В настоящее время заключаются договора о совместной деятельности с 67 землепользователями на площади 782 гектаров. Заключен договор на приобретение 8 единиц дождевальных машин марки «Bauer» (Австрия) на площади 462,8 га.

ТОО «KAZAGRO PROJECT» передал документы в АО «Аграрная кредитная корпорация» для реализации первого этапа проекта производство 20 тыс. тонн мяса птицы в год. По первому этапу этого проекта планируется производство 5 тыс. тонн мяса птицы.

По проекту» посадка плодовых деревьев на площади 400 гектаров в первую очередь планируется посадить плоды раннесозревающих алхоров. В настоящее время разрабатывается технологическая карта и проект по посадке плодовых культур. Данный проект будет осуществлять ТОО «Dala Fruit.Kz».

По шести вышеназванным проектам, реализуемым в рамках продовольственного пояса, будет создано более 500 новых рабочих мест. В дальнейшем будет увеличено количество новых рабочих мест при наличии новых проектов.