В Туркестане принимают меры по устранению коррупционных барьеров на таможенных постах
Департамент Агентства по противодействию коррупции провел выездные встречи на таможенных постах «Атамекен», «Казыгурт», «Капланбек» и «Конысбаев», в которых приняли участие представители внешнеэкономической деятельности, правоохранительных, местных исполнительных и уполномоченных государственных органов. Об этом передает агентство Kazinform.
Основное внимание было уделено устранению административных барьеров, минимизации коррупционных рисков, увеличению транзитного потенциала на границе и решению проблем скопления автотранспорта, в том числе на модернизируемых постах.
Одной из важных антикоррупционных мер стало упразднение так называемого «бегунка» — бумажного талона, обязывавшего водителей собирать печати всех контрольных служб, даже при отсутствии необходимости. Эта мера позволит сократить бюрократию и снизить возможности для злоупотреблений.
Участники совещания обсудили цифровизацию процедур, модернизацию таможенных постов, оптимизацию таможенного контроля и внедрение новых сервисов для удобства перевозчиков. Так, на постах начали функционировать кассы АО «Казпочта», через которые можно официально оплачивать штрафы. Это позволило исключить участие посредников и значительно сократить риск неформального сбора денежных средств.
Руководитель департамента антикоррупционной службы М.Тюлеубаев, выступая перед сотрудниками таможни, подчеркнул важность соблюдения принципов «Закон и порядок» и политики нулевой терпимости к коррупции. Участникам встречи также сообщили о проводимом внешнем анализе коррупционных рисков в таможенной сфере. По его итогам в государственные органы будут направлены рекомендации по усилению антикоррупционных механизмов.