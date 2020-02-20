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В Туркестане появится новый микрорайон

20 Февраля 2020 20:30
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В Туркестане появится новый микрорайон

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - До конца 2020 года АО «СПК «Туркестан» планирует завершить строительство 25 жилых комплексов в городе Туркестан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

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С участием руководства СПК «Туркестан» и представителей строительных компаний прошло совещание, где обсуждались вопросы завершения строительства жилых комплексов «Сырдария» и «Арман». В ходе переговоров выяснилось, что у застройщиков имеются вопросы по нехватке финансовых средств для окончания строительства домов. По итогам встречи были определены четкие механизмы финансирования, обоюдно одобренные сторонами.

Общий объем площади строящихся объектов для продаж составит порядка 58 тыс. кв. м жилого помещения на общую сумму свыше 10 млрд тенге. Создание нового микрорайона позволит более чем 800 молодым и многодетным семьям приобрести собственное жилье уже в этом году.

Напомним, что в 2019 году по госпрограмме «Нұрлы жер» было завершено строительство шести жилых домов в новом микрорайоне «Туркестан – жаңа қала». А в 2020 году планируется завершить порядка 25 многоэтажных домов. Таким образом, в новом центре Туркестана появится новый микрорайон.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Строительство, Жилье,
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