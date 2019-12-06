В Туркестане построят уникальную мечеть

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На въезде в город Туркестан появится уникальная достопримечательность. Новая мечеть станет архитектурным украшением древнего города. В ходе визита в Туркестанскую область Премьер-Министр РК Аскар Мамин, глава региона Умирзак Шукеев и представители от Республики Узбекистан приняли участие в церемонии закладки камня на месте строительства новой мечети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Следует отметить, данный проект, инициированный накануне Дня Независимости РК, был всесторонне изучен. Кроме того, строители пообещали учесть и опыт передовых стран. Для возведения крепкого фундамента мечети разработали собственную технологию.

Строительство мечети на 5 тысяч прихожан будет осуществляться в соответствии с современными требованиями. Внутреннюю и внешнюю отделку религиозного комплекса выполнят в восточном стиле, а его общая площадь составит 20 000 кв. метров.

«Это хороший проект, который осуществляется между двумя братскими странами – Казахстаном и Узбекистаном. Хочу поблагодарить Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиеева за инициативу, поддержку и большой вклад, оказываемый в строительство будущего религиозного сооружения на казахстанской земле. Уверен, что религиозный комплекс станет одним из самых посещаемых мест как представителями исламского мира, так и большинства туристов на пути Великого Шелкового Пути. В целом, казахстанско-узбекские отношения имеют большой потенциал развития, а данное сотрудничество придаст новый импульс дальнейшему сближению двух стран», - сказал Умирзак Шукеев.





По словам представителя Республики Узбекистан, в строительство данного комплекса привлечены самые лучшие специалисты и архитекторы с большим опытом работы в данной сфере, а также каждый этап работ будет находиться под контролем у представителей узбекской стороны. Стоит подчеркнуть, в религиозном комплексе расположатся здание для проведения мусульманских обрядов, конгресс-холл, медресе на 400 мест, библиотека и столовая. Строительство мечети завершится в 2020 году.