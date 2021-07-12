В Туркестане построили современную систему водоснабжения
Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомился с работой нового стратегического объекта и дал поручения руководителям ответственных отраслей.
В ходе строительства было проложено более 25 тысяч км труб, дополнительно построено 5000 кубометров резервуаров на центральном водохранилище города Туркестан. Ко всем старым и новым зданиям города подведена канализация. Новый объект полностью оснащен современной техникой, установлены энергосберегающие высокотехнологичные установки. Учреждение имеет все шансы стать крупным оператором, ориентированным на эффективное обеспечение города через систему водоснабжения и водоотведения.
Следует подчеркнуть, что предприятие, обеспечивающее Туркестан бесперебойным водоснабжением, - это большой автоматизированный производственный комплекс. Мощные насосы подают воду в магистральный водопровод, расход воды находится под полным контролем. Данные о состоянии насосов, объеме воды, давлении в трубопроводе и другие специальные параметры отображаются на мониторах диспетчерского пункта.