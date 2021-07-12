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    10:23, 12 Июль 2021 | GMT +6

    В Туркестане построили современную систему водоснабжения

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Завершено строительство нового объекта для обеспечения Туркестана чистой питьевой водой. Учреждение «Туркестан су арнасы» теперь способно полностью обеспечить централизованной питьевой водой город с населением около 200 тысяч человек. На сегодня эта возможность есть только у 20% населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомился с работой нового стратегического объекта и дал поручения руководителям ответственных отраслей.

    В ходе строительства было проложено более 25 тысяч км труб, дополнительно построено 5000 кубометров резервуаров на центральном водохранилище города Туркестан. Ко всем старым и новым зданиям города подведена канализация. Новый объект полностью оснащен современной техникой, установлены энергосберегающие высокотехнологичные установки. Учреждение имеет все шансы стать крупным оператором, ориентированным на эффективное обеспечение города через систему водоснабжения и водоотведения.

    Следует подчеркнуть, что предприятие, обеспечивающее Туркестан бесперебойным водоснабжением, - это большой автоматизированный производственный комплекс. Мощные насосы подают воду в магистральный водопровод, расход воды находится под полным контролем. Данные о состоянии насосов, объеме воды, давлении в трубопроводе и другие специальные параметры отображаются на мониторах диспетчерского пункта.



    Теги:
    Туркестанская область Акимат Строительство ЖКХ
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