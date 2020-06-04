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В Туркестане полным ходом идет строительство культурного центра «Ұлы дала елі»
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В целях возрождения и развития древнего города, а также исполнения поручения Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, каждый регион строит в Туркестане по зданию. Не исключение и Атырауская область, которая возводит в духовной столице страны комплекс «Ұлы дала елі», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с акимом Атырауской области Махамбетом Досмухамбетовым, прибывшим с рабочей поездкой в Туркестан. В областном центре рабочая группа проинспектировала ход строительства культурного комплекса «Ұлы дала елі».
В самом центре расположатся 9 залов, раскрывающих этапы истории Казахстана, начиная с образования Казахского ханства до современности. По словам акима Атырауской области, в культурно-досуговом центре необходимо максимально использовать возможности современных инновационных технологий.
Следует подчеркнуть, в областном центре, который на сегодняшний день стал огромной строительной площадкой, крупнейшие строительные компании страны работают день и ночь.
Завершить строительство комплекса акимат Атырауской области планирует в сентябре текущего года. Площадь центра, возводимого на 0,8 га, составляет 6 200 кв. м. В настоящее время строительные работы ведутся согласно плану.
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