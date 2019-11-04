В Туркестане открыли новый парк

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Туркестане появился еще один парк. На площади Есим хана состоялось открытие парка «Гүлдер». В торжественной церемонии его открытия приняли участие глава региона Умирзак Шукеев, аким города Рашид Аюпов, представители интеллигенции и местные жители, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«Каждый объект в Туркестане, который станет изюминкой нашей страны, очень важен для всех нас. Мы стараемся обеспечить комфорт и удобство для населения. Уверен, новый парк станет центром притяжения и любимым местом досуга для гостей и жителей города», - сказал Умирзак Шукеев.









Отметим, новый парк возвели в течение двух месяцев. Подрядчик - ТОО «Туркестан Жарык-Тазалык». На территории зоны отдыха установлены фонтан диаметром 35 метров, 10 больших и 72 малых светильников, дом хоббитов, застелен газон и посажены цветы. Кроме того, весной здесь запланировано высадить розы и другие цветы.













Стоит отметить, в областном центре количество парков будет увеличиваться. К примеру, новая зона отдыха появится и в новом административно-деловом центре, в микрорайоне Отырар. Также до конца года после реконструкции запланировано сдать в эксплуатацию аллею и парк «Жеңіс». Более того, ожидается открытие еще 8 аллей, строящихся на окраине города.















