В Туркестане не работает открытый в этом году центр ремесленников
В сентябре этого года в центре Туркестана состоялась официальная церемония открытия городка ремесленников, передает корреспондент агентства Kazinform.
Однако в настоящее время центр не работает, вход в здание ограждён специальной лентой.
По этому поводу акимат города Туркестана дал официальный комментарий.
— Центр ремесленников был построен за счёт частных инвестиций. Предприниматель полностью завершил строительство здания на собственные средства. После открытия центра в мероприятии приняли участие городские мастера и представители творческих профессий. В настоящее время проводится государственная закупка с целью обеспечения ремесленников помещением, — сообщила пресс-секретарь акима города Туркестан Айгуль Алишер.
После определения результатов государственного конкурса объект перейдёт в собственность акимата Туркестана и ремесленники смогут постоянно работать в здании центра.
Ранее мы писали, что реставрацию мавзолея Яссауи планируют завершить до конца года.