РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:23, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Туркестане не работает открытый в этом году центр ремесленников

    В сентябре этого года в центре Туркестана состоялась официальная церемония открытия городка ремесленников, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Туркестане не работает открытый в этом году центр ремесленников
    Фото: Сабит Тастанбек / Kazinform

    Однако в настоящее время центр не работает, вход в здание ограждён специальной лентой.

    В Туркестане не работает открытый в этом году центр ремесленников
    Фото: Сабит Тастанбек / Kazinform

    По этому поводу акимат города Туркестана дал официальный комментарий.

    — Центр ремесленников был построен за счёт частных инвестиций. Предприниматель полностью завершил строительство здания на собственные средства. После открытия центра в мероприятии приняли участие городские мастера и представители творческих профессий. В настоящее время проводится государственная закупка с целью обеспечения ремесленников помещением, — сообщила пресс-секретарь акима города Туркестан Айгуль Алишер.

    В Туркестане не работает открытый в этом году центр ремесленников
    Фото: Сабит Тастанбек / Kazinform

    После определения результатов государственного конкурса объект перейдёт в собственность акимата Туркестана и ремесленники смогут постоянно работать в здании центра.

    Ранее мы писали, что реставрацию мавзолея Яссауи планируют завершить до конца года.

    Теги:
    Туркестанская область Регионы Казахстана Туркестан Ремесленники
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают