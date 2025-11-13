В Туркестане не работает открытый в этом году центр ремесленников

Однако в настоящее время центр не работает, вход в здание ограждён специальной лентой.

Фото: Сабит Тастанбек / Kazinform

По этому поводу акимат города Туркестана дал официальный комментарий.

— Центр ремесленников был построен за счёт частных инвестиций. Предприниматель полностью завершил строительство здания на собственные средства. После открытия центра в мероприятии приняли участие городские мастера и представители творческих профессий. В настоящее время проводится государственная закупка с целью обеспечения ремесленников помещением, — сообщила пресс-секретарь акима города Туркестан Айгуль Алишер.

После определения результатов государственного конкурса объект перейдёт в собственность акимата Туркестана и ремесленники смогут постоянно работать в здании центра.

