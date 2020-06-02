В Туркестане фасад жилых домов облицуют мрамором

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился со строителями и ознакомился с ходом строительных работ в городе Туркестан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В соответствии с поручением акима области, фасад многоквартирных жилых домов облицуют светлым травертином и белым мрамором. Проинспектировав качество строительства жилья, глава региона поручил ответственной подрядной организации ускорить темпы работ.

Кроме того, Умирзак Естаевич поручил усилить меры безопасности на строительных площадках и перейти на круглосуточный график работы.

«Объем работы очень большой, это я прекрасно понимаю. Но сейчас не время останавливаться, надо понимать всю глубину ответственности. Если вам необходима какая-то помощь, можете сообщать мне напрямую», - подчеркнул глава региона.

Напомним, в административно-деловом центре города Туркестан за счет государственного бюджета ведется строительство 89 многоэтажных жилых домов на 5600 квартир. По итогам года планируется сдать в эксплуатацию 24 семиэтажных жилых дома на 1452 квартиры. 450 квартир будут предоставлены социально-уязвимым слоям населения и многодетным семьям, и более 1000 кредитных квартир предоставят государственным служащим.











