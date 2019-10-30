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В Туркестане до конца года заработает новая музыкальная школа

30 Октября 2019 16:08
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В Туркестане до конца года заработает новая музыкальная школа

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в ходе рабочего объезда по областному центру проинспектировал ход строительства музыкальной школы «Акжайык», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

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Двухэтажное здание возвели по заказу Западно-Казахстанской области. Объект намерены сдать в эксплуатацию в ближайшее время.

В музыкальной школе разместятся большой концертный зал на 550 мест, учебные классы, конференц-зал и зона отдыха.

При строительстве были использованы высококачественные звукоизоляционные материалы. Кроме того, школу полностью оснастят необходимыми музыкальными инструментами.

Также в Туркестане глава региона ознакомился со строительством новой линии уличного освещения в рамках пилотного проекта. Протяженность линии составит 2 км. Отметим, современные, экономичные светильники устойчивы к любым погодным условиям и температурным колебаниям. Кроме того, на столбах уличного освещения установят камеры видеонаблюдения. В свою очередь, это позволит усилить борьбу с преступностью и аварийностью на дорогах. В целом, до конца года планируется осветить 30% от общего количества неосвещенных улиц города.




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Ключевые слова: Инфраструктурные проекты, Туркестанская область, Образование, Культура, Строительство, Безопасность,
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