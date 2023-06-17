В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – В Туманном Альбионе полыхают пожары. Ученые связывают это с изменением климата. Специалисты стараются предотвращать лесные пожары с помощью высоких технологий. В борьбе со стихийным бедствием, особенно полезен искусственный интеллект, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Великобритании в прошлогоднее жаркое лето было много пожаров, которые доставляли большое беспокойство населению. От пожаров выгорел район Веннингтон на востоке Лондона. В этом году на сотнях полевых участков горела трава. В течение последних двух недель один из крупнейших в истории Великобритании пожаров зарегистрирован в Шотландии.

«Мы является свидетелями жарких и сухих периодов. По прогнозам, это будет продолжаться до конца этого столетия. Если, конечно, мы не снизим распространение углекислого газа и парниковых газов в составе атмосферы», – сказал профессор Лондонской школы экономики Том Смит.

По мнению ученых, очень важны своевременные действия. Поэтому они стараются в местах, где возникновение пожаров более вероятно, выявлять их с помощью компьютерных технологий. Авторы стартапов, в свою очередь, призывают обратиться за помощью к искусственному интеллекту. Средства, созданные ими, обучены распознавать первые признаки лесных пожаров. Искусственный интеллект с помощью камер анализирует всю информацию.

«Перед пожарными стоят, действительно, трудные задачи. У них не всегда бывает возможность действовать своевременно. Если выявлять очаги возгорания раньше, то и расходы на их тушение не бывают большими», – сказал генеральный директор компании «Robotics cats» Андре Чанг.

Если говорить о пожарно-спасательной службе Лондона, то здесь имеются все технологии, необходимые для работы – начиная от лодок до дыхательных аппаратов. Катера используются не только для того, чтобы качать воду из реки, они спасают загоревшиеся суда и утопающих людей. Дроны летают в опасных для пожарных местах. Они управляются из контрольного центра.

«На этой электронной карте можно хорошо видеть нашу активность на территории Лондона. Окрашено в зеленый цвет – значит здесь достаточно пожарной техники и сотрудников. В местах, окрашенных в красный цвет, требуется помощь. Цвета обновляются в онлайн-режиме», – пояснил руководитель контрольного центра пожарно-спасательной службы Лондона Роберт Ханнан.

Несмотря на передовые технологии, зарплаты у пожарных небольшие. В среднем около 2 миллионов тенге. Сейчас, когда усилилась инфляция, для Лондона это совсем мало. Поэтому, представители этой опасной профессии даже собирались объявить забастовку. Кроме того, много сокращений, рабочих рук не хватает. Сейчас Правительство и профсоюзные организации ведут переговоры.