13:01, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6
В ЦИК утвердили календарный план референдума по АЭС
Постановлением Центральной избирательной комиссии от 3 сентября 2024 года утвержден календарный план подготовки и проведения референдума, который пройдет 6 октября 2024 года, передает агентство Kazinform.
Основные сроки:
- состав территориальных и участковых комиссий будет опубликован не позднее 12 сентября 2024 года.
- границы участков будут объявлены не позднее 12 сентября 2024 года.
- агитация начнется после назначения референдума и завершится 5 октября 2024 года в 00:00.
- списки граждан, имеющих право голосовать, будут предоставлены до 15 сентября 2024 года.
- списки будут доступны для ознакомления до 20 сентября 2024 года.
- время начала и окончания голосования будет установлено не позднее 26 сентября 2024 года.
- о времени и месте голосования оповестят не позднее 26 сентября 2024 года
- бюллетени для голосования будут предоставлены до 5 октября 2024 года.
- участки откроются за час до начала голосования, в 06:00, если не установлено другое время.
- голосование пройдет с 07:00 до 20:00.
- подсчет голосов начнется в 20:00 и будет завершен в течение 12 часов.
- протоколы о результатах голосования будут вывешены сразу после подписания.
- протоколы будут переданы в территориальные комиссии немедленно после подписания.
- результаты будут подведены на уровне административно-территориальной единицы.
- протоколы будут отправлены в Центральную комиссию не позднее 7 октября 2024 года.
- официальные результаты будут опубликованы не позднее 12 октября 2024 года.
Напомним, что 2 сентября 2024 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил референдум по строительству АЭС на 6 октября 2024 года и подписал указ о его проведении.