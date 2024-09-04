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    13:01, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    В ЦИК утвердили календарный план референдума по АЭС

    референдум, выборы, сайлау
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Постановлением Центральной избирательной комиссии от 3 сентября 2024 года утвержден календарный план подготовки и проведения референдума, который пройдет 6 октября 2024 года, передает агентство Kazinform.

    Основные сроки:

    • состав территориальных и участковых комиссий будет опубликован не позднее 12 сентября 2024 года.
    • границы участков будут объявлены не позднее 12 сентября 2024 года.
    • агитация начнется после назначения референдума и завершится 5 октября 2024 года в 00:00.
    • списки граждан, имеющих право голосовать, будут предоставлены до 15 сентября 2024 года.
    • списки будут доступны для ознакомления до 20 сентября 2024 года.
    • время начала и окончания голосования будет установлено не позднее 26 сентября 2024 года.
    • о времени и месте голосования оповестят не позднее 26 сентября 2024 года
    • бюллетени для голосования будут предоставлены до 5 октября 2024 года.
    • участки откроются за час до начала голосования, в 06:00, если не установлено другое время.
    • голосование пройдет с 07:00 до 20:00.
    • подсчет голосов начнется в 20:00 и будет завершен в течение 12 часов.
    • протоколы о результатах голосования будут вывешены сразу после подписания.
    • протоколы будут переданы в территориальные комиссии немедленно после подписания.
    • результаты будут подведены на уровне административно-территориальной единицы.
    • протоколы будут отправлены в Центральную комиссию не позднее 7 октября 2024 года.
    • официальные результаты будут опубликованы не позднее 12 октября 2024 года.

    Напомним, что 2 сентября 2024 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил референдум по строительству АЭС на 6 октября 2024 года и подписал указ о его проведении.

    Теги:
    ЦИК АЭС Строительство Референдум
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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