В ЦИК утвердили календарный план референдума по АЭС

Постановлением Центральной избирательной комиссии от 3 сентября 2024 года утвержден календарный план подготовки и проведения референдума, который пройдет 6 октября 2024 года, передает агентство Kazinform.

Основные сроки:

состав территориальных и участковых комиссий будет опубликован не позднее 12 сентября 2024 года.

границы участков будут объявлены не позднее 12 сентября 2024 года.

агитация начнется после назначения референдума и завершится 5 октября 2024 года в 00:00.

списки граждан, имеющих право голосовать, будут предоставлены до 15 сентября 2024 года.

списки будут доступны для ознакомления до 20 сентября 2024 года.

время начала и окончания голосования будет установлено не позднее 26 сентября 2024 года.

о времени и месте голосования оповестят не позднее 26 сентября 2024 года

бюллетени для голосования будут предоставлены до 5 октября 2024 года.

участки откроются за час до начала голосования, в 06:00, если не установлено другое время.

голосование пройдет с 07:00 до 20:00.

подсчет голосов начнется в 20:00 и будет завершен в течение 12 часов.

протоколы о результатах голосования будут вывешены сразу после подписания.

протоколы будут переданы в территориальные комиссии немедленно после подписания.

результаты будут подведены на уровне административно-территориальной единицы.

протоколы будут отправлены в Центральную комиссию не позднее 7 октября 2024 года.

официальные результаты будут опубликованы не позднее 12 октября 2024 года.

Напомним, что 2 сентября 2024 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил референдум по строительству АЭС на 6 октября 2024 года и подписал указ о его проведении.