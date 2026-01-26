В центре вечной мерзлоты: как и зачем Казахстан хранит свое национальное наследие в Арктике
Десятки стран передали свои исторически значимые материалы в Арктический мировой архив, чтобы сохранить их на тысячелетия и защитить от природных и техногенных катастроф.
С 2021 года там хранятся и государственные символы Казахстана. О том, каким образом их поместили в толщу вечной мерзлоты и какое наследие Центральной Азии может пополнить коллекции в будущем, читайте в интервью Арктического мирового архива агентству Kazinform.
— Какие данные из Казахстана и других стран Центральной Азии в настоящее время хранятся в Арктическом мировом архиве? Как эти материалы поместили в архив: их передали национальные архивы, музеи, университеты или частные организации?
— Арктический мировой архив — это хранилище мировой памяти, в котором на сегодняшний день хранится более 100 материалов от свыше 85 учреждений из более чем 30 стран мира. Среди них — Ватиканская библиотека, Европейское космическое агентство, различные национальные архивы, библиотеки и музеи.
Надежное хранилище AWA расположено в центре вечной мерзлоты — в арктической горе на архипелаге Шпицберген, который находится посреди Северного Ледовитого океана, между северной границей Норвегии и Северным полюсом. Архив был разработан для того, чтобы обеспечить доступность цифровой памяти мира для будущих поколений и предотвратить ее потерю в мире, где мало мест, защищенных от природных и техногенных катастроф.
Материалы из Казахстана, которые хранятся в Арктическом мировом архиве, представляют собой оцифрованные файлы государственных символов Республики Казахстан. Их предоставил Посол Казахстана в Норвегии во время официального визита на Шпицберген.
— Входят ли в них какие-либо документы или цифровые коллекции, которые представляют историческое или культурное наследие региона (например, рукописи, архивные фотографии, литературные произведения или научные исследования)?
— Арктический мировой архив предназначен для оцифрованного или созданного в цифровом виде наследия, а также ценной информации и воспоминаний, имеющих важное значение для мира, регионов, стран, учреждений и организаций и людей.
Переданные на хранение материалы из Казахстана представляют собой ключевые элементы исторического и политического наследия и включают:
- Государственный флаг Республики Казахстан;
- Государственный герб Республики Казахстан;
- Государственный гимн Республики Казахстан;
- Конституцию Республики Казахстан;
- Закон о государственной независимости Республики Казахстан (от 16 декабря 1991 года).
Перед размещением их оцифровали и заархивировали с использованием запатентованной технологии долговременного хранения данных компании Piql. Ее разработали для безопасного и долговечного хранения информации для будущих поколений.
К тому же, благодаря уникальным природным условиям Арктического мирового архива, срок хранения данных практически неограничен. Для содержания этих материалов на протяжении столетий и тысячелетий не требуется энергоснабжение.
Технология хранения Piql имеет несколько характеристик, которые обеспечат «вечную жизнь» для имеющихся данных:
- Самодокументируемый формат хранения, не требующий переноса данных на новые носители;
- Срок хранения данных до 2000 лет (при хранении в AWA);
- Устойчивость к кибератакам и цифровым угрозам;
- Неподдающаяся взлому и по своей природе неизменяемая — данные нельзя удалить или перезаписать;
- Неэлектронная и немагнитная;
- Устойчивость к электромагнитному и радиоактивному излучению.
Все данные хранятся в автономном режиме и вне сети, но при желании их можно получить в режиме онлайн в короткие сроки. Это считается наиболее экологичным вариантом хранения, так как углеродный след в долгосрочной перспективе будет минимальным.
— Есть ли в коллекции Арктического мирового архива редкие или уникальные материалы, связанные с традиционной культурой и языками народов Центральной Азии? Планируете ли в ближайшем будущем пополнить коллекции материалами из Казахстана и других стран региона?
— В настоящее время это единственное наследие из Центральной Азии, и оно состоит только из госсимволов Казахстана. При этом архив открыт к сотрудничеству и заинтересован в сохранении культурного, исторического и документального наследия Казахстана и народов Центральной Азии в будущем.
Оригинал материала на английском языке читайте здесь.
