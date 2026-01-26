РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:39, 26 Январь 2026 | GMT +5

    В центре вечной мерзлоты: как и зачем Казахстан хранит свое национальное наследие в Арктике

    Десятки стран передали свои исторически значимые материалы в Арктический мировой архив, чтобы сохранить их на тысячелетия и защитить от природных и техногенных катастроф.

    Арктика
    Фото: arcticworldarchive.org

    С 2021 года там хранятся и государственные символы Казахстана.  О том, каким образом их поместили в толщу вечной мерзлоты и какое наследие Центральной Азии может пополнить коллекции в будущем, читайте в интервью Арктического мирового архива агентству Kazinform.

    — Какие данные из Казахстана и других стран Центральной Азии в настоящее время хранятся в Арктическом мировом архиве? Как эти материалы поместили в архив: их передали национальные архивы, музеи, университеты или частные организации?

    — Арктический мировой архив — это хранилище мировой памяти, в котором на сегодняшний день хранится более 100 материалов от свыше 85 учреждений из более чем 30 стран мира. Среди них — Ватиканская библиотека, Европейское космическое агентство, различные национальные архивы, библиотеки и музеи.

    Арктический мировой архив
    Фото: arcticworldarchive.org

    Надежное хранилище AWA расположено в центре вечной мерзлоты — в арктической горе на архипелаге Шпицберген, который находится посреди Северного Ледовитого океана, между северной границей Норвегии и Северным полюсом. Архив был разработан для того, чтобы обеспечить доступность цифровой памяти мира для будущих поколений и предотвратить ее потерю в мире, где мало мест, защищенных от природных и техногенных катастроф.
    Материалы из Казахстана, которые хранятся в Арктическом мировом архиве, представляют собой оцифрованные файлы государственных символов Республики Казахстан. Их предоставил Посол Казахстана в Норвегии во время официального визита на Шпицберген.

    — Входят ли в них какие-либо документы или цифровые коллекции, которые представляют историческое или культурное наследие региона (например, рукописи, архивные фотографии, литературные произведения или научные исследования)?

    — Арктический мировой архив предназначен для оцифрованного или созданного в цифровом виде наследия, а также ценной информации и воспоминаний, имеющих важное значение для мира, регионов, стран, учреждений и организаций и людей.

    Переданные на хранение материалы из Казахстана представляют собой ключевые элементы исторического и политического наследия и включают:

    • Государственный флаг Республики Казахстан;
    • Государственный герб Республики Казахстан;
    • Государственный гимн Республики Казахстан;
    • Конституцию Республики Казахстан;
    • Закон о государственной независимости Республики Казахстан (от 16 декабря 1991 года).

    Перед размещением их оцифровали и заархивировали с использованием запатентованной технологии долговременного хранения данных компании Piql. Ее разработали для безопасного и долговечного хранения информации для будущих поколений.

    К тому же, благодаря уникальным природным условиям Арктического мирового архива, срок хранения данных практически неограничен. Для содержания этих материалов на протяжении столетий и тысячелетий не требуется энергоснабжение.

    Арктический мировой архив
    Фото: arcticworldarchive.org

    Технология хранения Piql имеет несколько характеристик, которые обеспечат «вечную жизнь» для имеющихся данных:

    • Самодокументируемый формат хранения, не требующий переноса данных на новые носители;
    • Срок хранения данных до 2000 лет (при хранении в AWA);
    • Устойчивость к кибератакам и цифровым угрозам;
    • Неподдающаяся взлому и по своей природе неизменяемая — данные нельзя удалить или перезаписать;
    • Неэлектронная и немагнитная;
    • Устойчивость к электромагнитному и радиоактивному излучению.

    Все данные хранятся в автономном режиме и вне сети, но при желании их можно получить в режиме онлайн в короткие сроки. Это считается наиболее экологичным вариантом хранения, так как углеродный след в долгосрочной перспективе будет минимальным.

    Арктический мировой архив
    Фото: arcticworldarchive.org

    — Есть ли в коллекции Арктического мирового архива редкие или уникальные материалы, связанные с традиционной культурой и языками народов Центральной Азии? Планируете ли в ближайшем будущем пополнить коллекции материалами из Казахстана и других стран региона?

    — В настоящее время это единственное наследие из Центральной Азии, и оно состоит только из госсимволов Казахстана. При этом архив открыт к сотрудничеству и заинтересован в сохранении культурного, исторического и документального наследия Казахстана и народов Центральной Азии в будущем.

    Оригинал материала на английском языке читайте здесь. 

    Ранее Президент Казахстана поручил подготовить новую академическую историю государства с использованием современных научных подходов. 

    Теги:
    Госсимволы РК Общество
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают