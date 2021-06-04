Государственные символы Казахстана помещены в Арктический мировой архив

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Состоялся рабочий визит Посла Казахстана в Норвегии Еркина Ахинжанова в город Лонгйир - административный центр норвежской провинции Свальбард (архипелаг Шпицберген), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году Казахстан отмечает 30-летие Независимости. Сегодня страна является второй экономикой на постсоветском пространстве и крупнейшей в Центральной Азии. Под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева осуществляется комплекс реформ в общественно-политической и экономической сфере. Наряду с этим страна активно изучает новые возможности для международного партнерства. Мы прибыли обсудить с передовыми предприятиями Свальбарда вопросы инвестиционного и научно-технического сотрудничества», - отметил Е.Ахинжанов во время встречи с исполняющей обязанности губернатора Свальбарда Сёльви Эльведал.

Во время визита состоялись содержательные встречи с координатором Всемирного семенохранилища на Шпицбергене Осмундом Асдалом и директором крупной наземной спутниковой станции «SvalSat» Майей-Стиной Экстедт.

Вопросы взаимодействия в сфере образования, науки и техники были обсуждены в ходе посещения Университетского центра Свальбарда и Норвежского полярного института.

В рамках визита казахстанская делегация также посетила Арктический мировой архив (AWA), в котором хранятся цифровые данные, представляющие историческое и культурное значение, важные большие данные, интеллектуальная собственность и другая информация. Данные содержатся на носителях, рассчитанных на срок службы от 500 и более лет, в глубоком стальном хранилище в условиях вечной мерзлоты.

В канун Дня государственных символов Казахстана в Архив были помещены информационные файлы с государственным флагом, гербом, гимном, Конституцией и Законом о государственной независимости Республики Казахстан от 16 декабря 1991 года. Предварительно файлы были заархивированы по специальной технологии компании «Piql», которая управляет AWA.

«Для нас большая честь и мы очень горды тем, что Казахстан сделал первый депозит в Арктический всемирный архив, тем самым внеся свой вклад в мировую архив», - отметил по итогам церемонии управляющий директор «Piql» Руне Бьеркестранд, выразив надежду на то, это послужит стартом плодотворного и успешного сотрудничества между AWA и организациями нашей страны.

Свальбард имеет особое значение для международного научно-исследовательского сообщества. В связи с близким расположением к северному полюсу и уникальными климатическими условиями здесь действуют научные станции нескольких стран, ряд важных высокотехнологичных объектов сферы телекоммуникаций, метеорологии, сейсмологии, космических исследований и других.