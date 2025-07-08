Новые театры построят в трех регионах Казахстана

– В настоящее время в стране ведётся работа по возведению новых зданий для театров. В микрорайоне Алтын Орда Астанинского района города Актобе для строительства драматического театра был выделен земельный участок из категории земель населённых пунктов. Из областного бюджета выделены средства на разработку проектно-сметной документации для нового здания театра. Документация подготовлена и направлена на государственную экспертизу. Срок подготовки заключения экспертизы определён до 10 июля 2025 года, – уточнили в министерстве в ответ на запрос агентства Kazinform.

Кроме того, в городе Конаеве разрабатывается проектно-сметная документация на строительство областного драматического театра. Земельный участок находится в процессе оформления. Общая площадь объекта – 13 332,03 квадратных метра. Готовность проекта составляет 30%. Получение положительного заключения экспертизы запланировано на декабрь 2025 года.

– Также акимат Шымкента сообщил, что согласно постановлению Правительства, в микрорайоне Shymkent City проектной организацией для разработки проектно-сметной документации по строительству здания оперы и балета определено ТОО «Qazaq Project». В настоящее время готовится эскизный проект объекта, который согласовывается с уполномоченными органами. Запрос на финансирование разработки проектно-сметной документации будет подан при уточнении местного бюджета. На основании вышеизложенного бюджетная заявка на строительство будет подготовлена после завершения ПСД в соответствии с бюджетным законодательством, – добавили в ведомстве.

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