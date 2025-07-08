В Семее построят Конгресс-холл стоимостью 15 млрд тенге

— На сегодняшний день здание театра в Семее (сцена, зрительные залы, гримёрные, репетиционные помещения), а также его материально-техническая база (сценическое оборудование, слабое освещение и звуковая система, нехватка дополнительных технологий) не соответствуют современным требованиям. Для решения этого вопроса совместно с акиматом области подготовлена проектно-сметная документация по проекту «Строительство Конгресс-холла в городе Семее». Для строительства выбран участок площадью 5,4 гектара в городском районе Заря, — сообщили в министерстве в ответ на запрос агентства Kazinform.

В ведомстве также отметили, что прохождение государственной экспертизы начнётся после завершения процедуры получения и оформления земельного участка.

— Планируемый срок сдачи проектно-сметной документации на государственную экспертизу — второй квартал 2025 года. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составляет 15 миллиардов тенге, — уточнили в министерстве.

Ранее мы писали, что IT-школу в Семее признали лучшим соцпроектом на премии в Астане.