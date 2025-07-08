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    13:17, 08 Июль 2025 | GMT +5

    В Семее построят Конгресс-холл стоимостью 15 млрд тенге

    В городе Семее определён земельный участок площадью 5,4 га для строительства Конгресс-холла. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    конгресс-холл Семей
    Фото: arnapress.kz

    — На сегодняшний день здание театра в Семее (сцена, зрительные залы, гримёрные, репетиционные помещения), а также его материально-техническая база (сценическое оборудование, слабое освещение и звуковая система, нехватка дополнительных технологий) не соответствуют современным требованиям. Для решения этого вопроса совместно с акиматом области подготовлена проектно-сметная документация по проекту «Строительство Конгресс-холла в городе Семее». Для строительства выбран участок площадью 5,4 гектара в городском районе Заря, — сообщили в министерстве в ответ на запрос агентства Kazinform.

    В ведомстве также отметили, что прохождение государственной экспертизы начнётся после завершения процедуры получения и оформления земельного участка.

    — Планируемый срок сдачи проектно-сметной документации на государственную экспертизу — второй квартал 2025 года. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составляет 15 миллиардов тенге, — уточнили в министерстве.

    Ранее мы писали, что IT-школу в Семее признали лучшим соцпроектом на премии в Астане.

    Теги:
    Семей Культура Область Абай Строительство
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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