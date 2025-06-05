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    10:21, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    IT-школу в Семее признали лучшим соцпроектом на премии в Астане

    В номинации «Лучший социальный проект года» победила новая школа в Семее, построенная KAZ Minerals, передает Kazinform.

    IT-школу в Семее признали лучшим соцпроектом на премии в Астане
    Фото: KAZ Minerals

    IT-школа-лицей была построена в 2024 году. Учреждение рассчитано на 1800 учеников. Группа KAZ Minerals инвестировала в строительство около 10 млрд тенге. Проект реализован за один год.

    IT-школу в Семее признали лучшим соцпроектом на премии в Астане
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    – Это важный этап нашей стратегии по развитию человеческого капитала. Мы давно поддерживаем образование – от стажировок до переподготовки и оснащения школ. Новый лицей охватывает общеобразовательный уровень, – отметил председатель правления ТОО «KAZ Minerals Management» Эльдар Мамедов.

    Школа построена в районе, где ранее не было учебных заведений.

    премия
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    – Мы создали современное пространство для развития, полностью оснащённое. Уверен, это вклад в будущее детей и качество жизни в регионе. Приятно, что нашу работу отметили, – добавил Мамедов.

    В школе 48 кабинетов, включая информатику, мультимедийные классы, лаборатории, мастерские, кабинеты кулинарии и труда. Учтены принципы инклюзивности.

    премия
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    KAZ Minerals также номинирована в категориях «Наставник года» и «Шахтер года».

    – Для меня это большая честь. Спасибо коллегам и всем горнякам – здоровья и безопасного труда, – сказал проходчик Иртышского рудника Тимур Серикпаев, победитель в номинации «Шахтер года».

    «Наставником года» стала Кулкен Дагилова – флотатор-наставник. Её воспитанники сегодня занимают руководящие посты в отрасли.

    Теги:
    Семей Развитие IT технологий в Казахстане школа
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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