IT-школу в Семее признали лучшим соцпроектом на премии в Астане

IT-школа-лицей была построена в 2024 году. Учреждение рассчитано на 1800 учеников. Группа KAZ Minerals инвестировала в строительство около 10 млрд тенге. Проект реализован за один год.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

– Это важный этап нашей стратегии по развитию человеческого капитала. Мы давно поддерживаем образование – от стажировок до переподготовки и оснащения школ. Новый лицей охватывает общеобразовательный уровень, – отметил председатель правления ТОО «KAZ Minerals Management» Эльдар Мамедов.

Школа построена в районе, где ранее не было учебных заведений.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

– Мы создали современное пространство для развития, полностью оснащённое. Уверен, это вклад в будущее детей и качество жизни в регионе. Приятно, что нашу работу отметили, – добавил Мамедов.

В школе 48 кабинетов, включая информатику, мультимедийные классы, лаборатории, мастерские, кабинеты кулинарии и труда. Учтены принципы инклюзивности.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

KAZ Minerals также номинирована в категориях «Наставник года» и «Шахтер года».

– Для меня это большая честь. Спасибо коллегам и всем горнякам – здоровья и безопасного труда, – сказал проходчик Иртышского рудника Тимур Серикпаев, победитель в номинации «Шахтер года».

«Наставником года» стала Кулкен Дагилова – флотатор-наставник. Её воспитанники сегодня занимают руководящие посты в отрасли.