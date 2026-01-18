РУ
телерадиокомплекс президента РК
    03:27, 18 Январь 2026 | GMT +5

    В трех областях Казахстана закрыты участки республиканских трасс

    18 января с 00:30 на автодорогах республиканского значения в Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях введены ограничения движения для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями, передает агентство Kazinform.

    а
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    Меры приняты в связи с ухудшением погодных условий.

    Северо-Казахстанская область: 

    • участок автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — гр. РФ», км 834–856 (участок гр. Акмолинской области — с. Чистополье); 
    • участок автодороги «Жезказган — Петропавловск», км 595–625 (участок гр. Акмолинской области — с. Дружба).

    Костанайская область:

    • участок автодороги «Жезказган — Аркалык — Петропавловск», км 340–377 (участок г. Аркалык — граница Акмолинской области); 
    • участок автодороги «Костанай — Аулиеколь — Сурган», км 108–232 (участок п. Аулиеколь — граница Акмолинской области).

    Акмолинская область:

    • участок автодороги «Жезказган — Аркалык — Петропавловск», км 377–595 (граница Костанайской области — граница Северо-Казахстанской области); 
    • участок автодороги «Костанай — Аулиеколь — Сурган», км 232–260 (граница Костанайской области — п. Сурган); 
    • участок автодороги «Жаксы — Есиль — Бузулук», км 0–82 (участок Жаксы — Бузулук); 
    • участок автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — гр. РФ», км 16–256 (участок г. Астана — г. Атбасар); 
    • участок автодороги «Кокшетау — Атбасар», км 0–184 (участок г. Кокшетау — г. Атбасар).

    Ориентировочное время открытия движения — 18 января 2026 года в 09:00.

    Отметим, что синоптики объявили штормовое предупреждение в 14 областях Казахстана на 18 января. 

    Погода Северо-Казахстанская область Метеоусловия Костанайская область Непогода Акмолинская область
