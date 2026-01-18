Синоптики объявили штормовое предупреждение в 14 областях Казахстана

В Шымкенте временами ожидаются гололед, туман.

В области Улытау ожидается ветер северо-восточный, восточный ночью на севере, юге, в центре области с порывами до 15-20 м/с.

Ночью на западе, востоке Карагандинской области ожидается сильный мороз 35 градусов.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается сильный снег, гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области - ттуман. Ветер северо-восточный в горных районах области до 15-20 м/с.

Ночью на западе Атырауской области ожидаются снег, низовая метель. На севере, юге области - туман, гололед.

Ночью на севере, в центре Алматинской области ожидается сильный мороз 25 градусов.

В Мангистауской области ночью ожидаются осадки (преимущественно снег), гололед. На западе, юге области ожидается низовая метель. В центре области ожидается туман. Ветер восточный, на западе, юге области с порывами до 15-20 м/с.

На западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег и низовая метель, временами туман, гололед. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области до 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере области с порывами до 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью по области ожидается сильный мороз до 40 градусов.

В области Абай ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный ночью и утром в Аягозском районе порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, в центре области ожидается сильный мороз до 41 градуса.

В горных районах области Жетысу ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке области с порывами до 15-20 м/с. Ночью - сильный мороз до -25-28 градусов.

Ночью на юге, в центре Актюбинской области ожидается ветер восточный с переходом на западный, с порывами до 15-18 м/с.

Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель.

Ночью на юге Кызылординской области ожидается гололед. Ветер северо-восточный, в центре, на востоке области до 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что обширный антициклон с центром над Сибирью в выходные дни по-прежнему будет удерживать морозную погоду в ряде регионов Казахстана.