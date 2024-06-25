В трех областях Казахстана появятся Центры подготовки для работы за рубежом

В Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Алматинской областях планируют открыть Центры профессиональной и языковой подготовки для желающих работать за рубежом. Об этом сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, сегодня немало казахстанцев работают или хотят трудоустроиться за рубежом. Это диктует необходимость легализации их трудовых отношений, защиты их прав.

- Мы знаем такие факты, когда не выплачивались им заработные платы, не оказывались медицинские услуги, грубо нарушались контракты. Поэтому сейчас ведется работа по заключению соответствующих межправительственных соглашений. Уже сейчас надо систематизировать работу частных агентств, трудоустраивающих наших граждан за границей. Казахстанцы должны получать надежные гарантии по контракту, - сказал Бектенов.

В связи с чем, он поручил Министерству труда и социальной защиты населения РК принять комплексные меры в этом направлении.