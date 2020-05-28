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В Толебийском районе восстанавливают разрушенные селевым потоком дома

28 Мая 2020 05:22
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В Толебийском районе восстанавливают разрушенные селевым потоком дома

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Толебийском районе ведется строительство домов, вместо разрушенных в результате селевого потока, вызванного проливными дождями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

38 домов, которые были признаны аварийными, полностью снесены, и на сегодня уже заложены фундаменты 28 домов. Строители приступили к кладке стен нескольких домов. Строительство домов планируется завершить к июлю.

Строительные работы находятся на постоянном контроле главы региона Умирзака Шукеева. Со строительством домов ознакомился председатель комиссии, созданной на время чрезвычайной ситуации, заместитель акима области Меиржан Мырзалиев. Он встретился с подрядчиками и дал ряд конкретных поручений, в том числе напомнил о качестве и сроках возводимых домов.

Напомним, в Толебийском районе в результате выпадения обильных осадков в виде дождя и поднятия уровня воды в реках, подтопленными оказались подворья более 200 жилых домов в шести населенных пунктах. На местном уровне была объявлена чрезвычайная ситуация и создан оперативный штаб. Кроме того, из-за проливных дождей в районе были смыты 4 моста. В результате на 4-х мостах, смытых водой, были установлены переправы, очищены 32 км арыков. В целом, в ликвидации последствий ЧС задействовано 293 человек, 27 мотопомп и 38 единиц техники.








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Ключевые слова: Туркестанская область, Происшествия, Строительство,
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