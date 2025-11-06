В Темиртау запустили современную лабораторию, где готовят инженеров водного хозяйства

В Темиртауском высшем политехническом колледже открылась современная лаборатория водного хозяйства AquaLab. Она полностью оснащена оборудованием, необходимым для практических занятий, научных экспериментов и проектных работ в области гидротехнического строительства и мелиорации.

Цель создания лаборатории — подготовка специалистов, способных применять полученные знания на практике и решать реальные задачи отрасли. Здесь студенты смогут изучать технологии водоочистки, анализировать качество воды и работать с современными приборами.

Фото: Темиртауский высший политехнический колледж

По словам председателя учебно-методического отделения колледжа Салтанат Акбергеновой, возможности лаборатории будут доступны не только обучающимся, но и действующим специалистам предприятий.

На базе центра планируется организация краткосрочных курсов профессиональной переподготовки совместно с карьерными центрами и работодателями. Это, по словам педагогов, поможет восполнить дефицит кадров в водохозяйственной сфере, включая такие объекты, как канал «Иртыш–Караганда».

AquaLab станет площадкой для обмена опытом между студентами, преподавателями и представителями отрасли. В лаборатории будут проходить гостевые лекции, тематические семинары, встречи с экспертами и учеными вузов региона. Здесь же планируется подготовка грантовых заявок, проведение исследовательских проектов и студенческих хакатонов, направленных на поиск инновационных решений в области водных технологий.

Для работы лаборатория оснащена современным оборудованием: анализаторами, измерителями кислотности, микроскопами, муфельной печью, нитратомером, рефрактометром и пенетрометром. Имеется также комплект установок для очистки сточных вод, мультимедийная доска и компьютер для проведения занятий и демонстраций.

Создание AquaLab — это не просто новый учебный класс, а полноценный центр развития практических навыков и инженерных компетенций. Он станет связующим звеном между образованием, наукой и производством, обеспечивая подготовку специалистов, способных внедрять экологичные и устойчивые решения в сфере водного хозяйства.

