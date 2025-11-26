В Ташкенте ухудшается состояние атмосферного воздуха

В эти дни небо над городом закрыто пылью, похожей на туман. В частности, сегодня загрязнение воздуха в 29,4 раз превысило стандарт, утвержденный Всемирной организацией здравоохранения. Пользователи социальных сетей также пишут о том, что воздух в городе становится причиной головной боли и слабости.

В связи с этим, Министерство здравоохранения Узбекистана 25 ноября направило сообщение на сотовые телефоны жителей. В сообщении ведомство информировало о том, что из-за пыли могут распространиться ОРВИ, с целью предохранения от них предлагается носить медицинские маски в местах скопления людей.

В связи с ухудшением экологической ситуации власти Узбекистана начали принимать срочные меры. Сегодня Указом президента Шавката Мирзиёева создана специальная комиссия, которая будет реализовывать проекты по улучшению качества воздуха в Ташкенте.

Комиссия уполномочена останавливать работу предприятий, организаций теплоснабжения, вводить ограничения на движение автотранспорта во время запыления города. Также комиссия будет определять порядок временного запрета на въезд в Ташкент грузового автотранспорта, движения автомашин в городе по четным и нечетным дням.

Согласно Указу, комиссия имеет право временно или полностью останавливать работу теплиц и других объектов, загрязняющих воздух. Вместе с тем, будут определены предприятия и промышленные зоны, в отношении которых будет признана необходимость их перемещения за пределы Ташкента.

Будет обязательным применение пылеподавляющих установок, соответственно будут внесены изменения в требования, предъявляемые к строительным работам. Будет запрещено строительство зданий на берегах рек, каналов и арыков. Наряду с этим, в осенний и весенний периоды будет проводиться работа по промывке деревьев и саженцев в городе.

Шавкат Мирзиёев поручил реализовать указанные меры, направленные на улучшение экологической ситуации, до 1 марта 2026 года.

В Указе включен еще один важный проект — перевод всех теплиц вблизи Ташкента на газовое отопление. Для выполнения этого поручения предприниматели в течение недели должны заключить договор с Министерством энергетики. Весной и осенью для физических и юридических лиц будет ограничено использование питьевой воды для полива деревьев, также будет отменена таможенная пошлина на импорт воздухоочистительных установок для домов.

Ранее Национальный комитет экологии и изменения климата Узбекистана предъявил требование к промышленным предприятиям — до 1 декабря сократить количество выбросов в два раза.

Также ранее сообщалось, что в крупных городах Узбекистана запретят открывать предприятия, наносящие ущерб окружающей среде.