Узбекистан обязал промышленность сократить выбросы вдвое к 1 декабря

Как передает Национальный комитет по экологии и изменению климата Республики Узбекистан, все предприятия до 1 декабря текущего года должны сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу вдвое.

Кроме того, хозяйствующие субъекты, относящиеся по степени воздействия на окружающую среду к:

I категории — до 1 января 2026 года,

II категории — до 1 июля 2026 года,

обязаны выполнить следующие требования:

установить автоматические станции мониторинга, анализирующие вредные выбросы в атмосферу, и интегрировать их с экологическими органами;

установить высокоэффективные пылегазоочистные установки и локальные очистные сооружения, а также модернизировать существующие;

оборудовать санитарно-защитные зоны автоматизированными стационарными постами наблюдения.

В соответствии с законодательством, к субъектам, не выполнившим данные обязательства, будут применяться компенсационные платежи за загрязнение окружающей среды с повышением в 5 раз.

Предприятия, не выполнившие это требование, могут быть временно остановлены сроком не более 10 рабочих дней, или ликвидированы в установленном порядке.

Кроме того, предприятия, ставшие причиной загрязнения атмосферного воздуха, могут быть привлечены и к уголовной ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Республики Узбекистан.

