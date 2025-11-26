РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:43, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Узбекистан обязал промышленность сократить выбросы вдвое к 1 декабря

    В целях устранения загрязнения атмосферного воздуха на промышленные предприятия возложен ряд первоочередных обязательств, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Комитет экологии Узбекистана

    Как передает Национальный комитет по экологии и изменению климата Республики Узбекистан, все предприятия до 1 декабря текущего года должны сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу вдвое.

    Кроме того, хозяйствующие субъекты, относящиеся по степени воздействия на окружающую среду к:

    I категории — до 1 января 2026 года,

    II категории — до 1 июля 2026 года,

    обязаны выполнить следующие требования:

    • установить автоматические станции мониторинга, анализирующие вредные выбросы в атмосферу, и интегрировать их с экологическими органами;
    • установить высокоэффективные пылегазоочистные установки и локальные очистные сооружения, а также модернизировать существующие;
    • оборудовать санитарно-защитные зоны автоматизированными стационарными постами наблюдения.

    В соответствии с законодательством, к субъектам, не выполнившим данные обязательства, будут применяться компенсационные платежи за загрязнение окружающей среды с повышением в 5 раз.

    Предприятия, не выполнившие это требование, могут быть временно остановлены сроком не более 10 рабочих дней, или ликвидированы в установленном порядке. 

    Кроме того, предприятия, ставшие причиной загрязнения атмосферного воздуха, могут быть привлечены и к уголовной ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Республики Узбекистан.

    Как Астана борется с загрязнением воздуха — читайте здесь

    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
