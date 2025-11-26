Узбекистан обязал промышленность сократить выбросы вдвое к 1 декабря
В целях устранения загрязнения атмосферного воздуха на промышленные предприятия возложен ряд первоочередных обязательств, передает агентство Kazinform.
Как передает Национальный комитет по экологии и изменению климата Республики Узбекистан, все предприятия до 1 декабря текущего года должны сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу вдвое.
Кроме того, хозяйствующие субъекты, относящиеся по степени воздействия на окружающую среду к:
I категории — до 1 января 2026 года,
II категории — до 1 июля 2026 года,
обязаны выполнить следующие требования:
- установить автоматические станции мониторинга, анализирующие вредные выбросы в атмосферу, и интегрировать их с экологическими органами;
- установить высокоэффективные пылегазоочистные установки и локальные очистные сооружения, а также модернизировать существующие;
- оборудовать санитарно-защитные зоны автоматизированными стационарными постами наблюдения.
В соответствии с законодательством, к субъектам, не выполнившим данные обязательства, будут применяться компенсационные платежи за загрязнение окружающей среды с повышением в 5 раз.
Предприятия, не выполнившие это требование, могут быть временно остановлены сроком не более 10 рабочих дней, или ликвидированы в установленном порядке.
Кроме того, предприятия, ставшие причиной загрязнения атмосферного воздуха, могут быть привлечены и к уголовной ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Республики Узбекистан.
