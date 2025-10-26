Небо Астаны: как столица Казахстана борется с загрязнением воздуха

Отчёт IQAir: ухудшение качества воздуха осенью и зимой

Согласно данным за период 2021–2025 годов, Астана занимает первое место в стране по уровню загрязненности атмосферного воздуха. В этот список также вошли Алматы, Караганда, Актобе, Темиртау, Сатпаев, Петропавловск и Талгар.

Инфографика: Kazinform

Основой для оценки послужил годовой индекс загрязнения воздуха. По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в первой половине текущего года уровень загрязнения воздуха в Астане был признан крайне высоким. В частности, на посту № 8 индекс по сероводороду достиг значения 16,3, что указывает на чрезвычайно высокий уровень загрязнения.

К числу главных загрязняющих веществ в воздухе столицы относятся: сероводород, оксид углерода (угарный газ), оксид и диоксид азота, озон, мелкодисперсная пыль.

В 2023 году среднесуточная концентрация озона превышала допустимый уровень в 3,2 раза, а содержание мелкодисперсных частиц увеличилось в 1,8 раза.

Инфографика: Kazinform

Международные данные подтверждают эти показатели. Согласно ежегодному отчету швейцарской компании IQAir, официального технологического партнера Программы ООН по окружающей среде, наибольшее загрязнение воздуха в Астане наблюдается в осенне-зимний период.

Ситуация в Астане и мировой опыт

Председатель партии «Байтақ» Азаматхан Амиртаев считает, что увеличение количества автомобилей в городе напрямую влияет на ухудшение экологической обстановки.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— Нельзя игнорировать тот факт, что число автомобилей в Астане с каждым днем растет. При движении транспорта в атмосферу выбрасываются диоксид углерода, оксиды азота и другие вредные газы, серьезно влияющие на качество воздуха, — отметил он.

По данным Бюро национальной статистики, в июне текущего года в Астане было зарегистрировано 468,4 тысячи автомобилей, что на 20,3% больше, чем в 2024 году.

С 2022 года темпы роста автопарка ускорились. При этом, по словам Амиртаева, значительная часть транспорта устарела.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— Каждый пятый автомобиль, передвигающийся по дорогам столицы, не оснащен системой фильтрации выхлопов и фактически является транспортным мусором.

Количество автомобилей старше 20 лет превышает 98,7 тысячи, а доля машин возрастом более 10 лет составляет 43,8%, — уточнил эксперт.

Необходимо также учитывать состояние общественного транспорта.

В Астане насчитывается около 9 тысяч автобусов, из которых всего 68 работают на электроэнергии, 335 — на смешанных видах топлива. Таким образом, экологически чистый транспорт составляет менее 1% от всего автобусного парка.

Кандидат химических наук, ассоциированный профессор Ержан Акказин считает, что введение системы легкорельсового транспорта (LRT) в будущем может значительно улучшить ситуацию.

— Увеличение числа электромобилей и запуск LRT — важные меры по снижению выбросов. Например, в США после внедрения системы LRT максимальные дневные значения угарного газа снизились примерно на 24%, а концентрации некоторых органических веществ — до 60%, — отметил он.

В мировой практике одним из самых эффективных решений по снижению загрязнения воздуха от автотранспорта является введение зон с низкими выбросами.

С 2019 года в Лондоне успешно функционирует система Ultra Low Emission Zone (ULEZ) — зона ультранизких выбросов.

— Эта система ограничивает въезд в центр города автомобилей, не соответствующих экологическим стандартам. За проезд на таких авто ежедневно взимается значительная плата, стимулирующая автовладельцев переходить на экологически чистый транспорт. Подобную систему можно было бы рассмотреть и для Казахстана как возможное решение проблемы загрязнения воздуха, — считает Ержан Акказин.

Высота города растет, а сила ветра снижается

Эксперты также отметили, что в процессе городской застройки нарушается экологический баланс. Вследствие этого уменьшается циркуляция воздуха, и мы сталкиваемся с негативными экологическими последствиями.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— Город растет не только по площади, но и в высоту. Это увеличивает неровности поверхности земли и снижает скорость ветра. В результате вредные частицы, накопившиеся в воздухе, дольше остаются в атмосфере и сильнее воздействуют на дыхательные пути человека. Одним из эффективных способов улучшения качества воздуха в Астане является продолжение работ по озеленению. Необходимо создавать парки и скверы вместо возведения новых жилых домов и зданий, — подчеркнул Азаматхан Амиртай.

Согласно климатическим наблюдениям, с 2000 года количество безветренных дней в Астане увеличилось с 18 до 25 дней в год. Похоже, что усилению этого явления напрямую способствовало формирование «зеленого пояса» вокруг города и масштабное строительство.

По словам Азаматхана Амиртая, для полного понимания влияния лесных массивов на циркуляцию воздуха потребуется еще время.

— «Зеленый пояс» является важным экологическим проектом. Однако пока слишком рано судить о его долгосрочном влиянии на климат, поскольку леса появились относительно недавно. Тем не менее, в любом случае лесные массивы изменяют рельеф местности и ослабляют силу ветра, — объясняет эксперт.

Кроме того, лесной покров выполняет функцию задержания снега, что в свою очередь может способствовать снижению силы метелей в зимний период.

Экология и энергетика: как проходит газификация?

Еще одним фактором, загрязняющим воздух столицы, являются тепловые электростанции. Особенно в отопительный сезон густой смог и дым, покрывающие город, являются прямым следствием сжигания угля. По поводу этого эколог Азаматхан Амиртай выразил обеспокоенность.

— Основным загрязнителем в отопительный сезон являются отходы от сжигания угля. Это чрезвычайно опасно для здоровья человека. В отходах тепловых электростанций и частных печей содержатся оксид углерода, оксиды азота, сероводород, диоксид серы и диоксид азота. Эти вещества оказывают значительное вредное воздействие на дыхательные пути, — пояснил эксперт.

Фото: акимат Астаны

По информации управления энергетики города Астаны, главным решением данной проблемы является газификация. В столице насчитывается 24,4 тысячи частных домов, и на сегодня газ подключен более чем к 14 тысячам из них. Остальные планируется подключить к «голубому топливу» до конца текущего года.

Также завершено строительство газовых сетей для тепловых электростанций «Туран», «Тельман», «Юго-Восток» и ряда пригородных населенных пунктов. Строительство газораспределительных сетей в городе разделено на три этапа. Два этапа газификации уже успешно завершены. Работы по третьему этапу газификации запланированы на 2024–2026 годы и будут осуществляться за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также с привлечением частных инвестиций.

Комплексные меры и предстоящие задачи

Помимо расширения газификации, в столице ведется комплексная работа по улучшению качества атмосферного воздуха. Министерство экологии совместно с областными акиматами разработало специальную дорожную карту для улучшения качества воздуха в городах Казахстана.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— В пределах городской территории постоянно ведется мониторинг состояния атмосферного воздуха на 16 стационарных пунктах и автоматизированных станциях наблюдения. В целях модернизации системы утверждена программа Национальной гидрометеорологической службы на 2024–2030 годы, в рамках которой будут установлены дополнительные пункты контроля качества атмосферного воздуха, — говорится в официальном ответе министерства.

Также известно, что в 2016 году Казахстан в рамках Парижского соглашения представил свой национальный план. Согласно этому плану, к 2030 году необходимо сократить выбросы парниковых газов на 15-25% по сравнению с уровнем 1990 года. В этом направлении активно работает компания «Жасыл даму».

Стоит отметить, что реализуемая по инициативе Главы государства республиканская акция «Таза Қазақстан» стимулирует активное участие граждан в охране окружающей среды. Комплексные меры, как ожидается, помогут также снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в Астане.